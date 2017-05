Bodenseekreis Beratungsstelle der Caritasverbände: Niederschwellige Unterstützung bei Problemen

Die Beratungsstellen der Caritasverbände stellen ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Kreistags vor.

Bodenseekreis (emb) Die frühe Förderung von Kindern ausbauen. Weitere Perspektiven für die Arbeit mit Flüchtlingsfamilien anbahnen. Und Achtsamkeit auf die biografische Entwicklung bei Jugendlichen legen: Das sind die Ziele, die die Beratungsstellen der Caritasverbände Bodensee-Oberschwaben und Linzgau für sich definiert haben, wie deren Vertreterinnen Annika Dohrendorf und Bernadette Lembke im Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Kreistags erklärten.

Besonders interessant ist die "Achtsamkeit bei der biografischen Entwicklung von Jugendlichen". Hier gehe es um Prävention gegen Fundamentalismus und Rechtsradikalismus. Das Angebot der Beratungsstellen bewegt sich zwischen Behandlung, Prävention und Jugendhilfemaßnahmen. "Unser Auftrag ist es, Eltern, Kinder und Jugendliche zu unterstützen und auch andere Erziehungsberech tigte wie Großeltern oder Erzieherinnen", sagt Annika Dohrendorf. "Wir tragen zur Bewältigung von individuellen Problemen bei, suchen nach den Ursachen für ein Verhalten und unterstützen die Eltern in Erziehungsfragen." Wichtig bei dem Angebot sei die Niederschwelligkeit, ergänzt Bernadette Lembke. "Wir sind wohnortnah und haben keine langen Wartezeiten: Fast 90 Prozent erhalten innerhalb eines Monats einen Ersttermin." Dazu gehöre auch, dass das Ausgebot nichts kostet. Allerdings werde die Terminabstimmung mit den Kindern und Jugendlichen durch die Ganztagesbetreuung immer schwieriger, sagt Dohrendorf.

"Das Angebot ist freiwillig – mit der Ausnahme, wenn Jugendliche von Schulen geschickt werden, zum Beispiel, weil der Schulausschluss droht, wenn sich nichts ändert", macht Lembke deutlich. Und es gebe auch Eltern und Kinder, die bei einer Trennungs-/Scheidungssituation vom Gericht geschickt werden. "Vertraulichkeit gilt bei uns immer, ausgenommen Kindeswohlgefährdung", betont Dohrendorf.

Eine Herausforderung sei die Arbeit mit Migrantenfamilien. "Das stellt uns vor allem vor das Problem, einen geeigneten Dolmetscher zu finden", sagt Bernadette Lembke. "Wo kriegen wir jemand her, der entsprechend geschult ist und mit den sensiblen Beratungsthemen umzugehen weiß?" Auch die Kostenfrage für das Honorar des Dolmetschers sei nicht geklärt. Und wir haben es auch schon erlebt, dass jemand, der dolmetscht, dann sein eigenes Thema einbringt oder nicht neutral bleibt." Ein großes Thema sei die Sprachbarriere auch bei der Kommunikation mit den Eltern der Flüchtlingskinder. "Und wir haben bei den Kindern andere Verhaltensauffälligkeiten als bei Nicht-Migrantenkindern." Daher habe die Beratungsstelle auch eine Fortbildung zur Traumapädagogik angeboten. Bernadette Lembke hat auch beobachtet, dass "die Beschleunigung in der Gesellschaft angekommen ist: Viele kommen zu uns und wollen in einer einzigen Beratungsstunde vieles gelöst haben."

BeratungsstelleDie Fallzahlen in den Beratungsstellen sind in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben: Im Jahr 2015 waren es 1085, im Jahr 2016 mit 1096 ein bisschen mehr. Erfreulich findet Berndatte Lembke die große Zufriedenheit der Eltern mit der Beratung, die bei über 90 Prozent liegt. Die beratenen jungen Menschen sind zu 88,9 Prozent sehr zufrieden, die Berater mit ihrer eigenen Arbeit aber nur zu 70,1 Prozent. Lembke: "Der Frage, warum das so ist, werden wir nachgehen, aber über die Anerkennung von außen freuen wir uns sehr."