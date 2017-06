vor 1 Stunde SK Bodenseekreis B 31 zwischen Oberuhldingen und Meersburg ab Montag wieder gesperrt

Wieder steht eine Sperrung auf der B 31 an: Der Verkehr auf dem Abschnitt zwischen Oberuhldingen und Meersburg wird ab Montag, 26. Juni, teilweise umgeleitet. In Fahrtrichtung Überlingen wird umgeleitet, in Fahrtrichtung Friedrichshafen wird durch die Baustelle geleitet.