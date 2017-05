Bodenseekreis B 31: Umleitungen werden am Dienstag aufgehoben

Die wegen Bauarbeiten an der B 31 zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg eingerichteten Umleitungen werden großteils am Dienstag im Laufe des Tages aufgehoben.

Das gute Wetter und der Einsatz der Baufirmen machen es laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums möglich, dass die Sperrung früher aufgehoben werden kann als geplant.

Allerdings können wegen laufender Arbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Norden (Lärmschutzwand bei Meersburg bis Abfahrt Stetten) die Abfahrt von Stetten zur B 31 in Fahrtrichtung Meersburg erst ab Freitag, 26. Mai, und die Auffahrt von Meersburg zur B 31 in Fahrtrichtung Überlingen voraussichtlich erst ab 1. Juni wieder befahren werden. Bis dahin wird der Verkehr auf der B 31 in beiden Richtungen auf die südliche Richtungsfahrbahn geführt.

Vom 26. Juni bis 21. Juli sind Arbeiten im Bereich der nördlichen Fahrspur zwischen der Lärmschutzwand Meersburg und der Abfahrt Meersburg (Saba-Knoten) sowie Asphaltarbeiten im Bereich Oberuhldingen–Meersburg (Parkplatz „Wölfele“) geplant. Hierfür muss der Verkehr in Fahrtrichtung Überlingen nochmals umgeleitet werden. Im Bereich Oberuhldingen–Meersburg Parkplatz „Wölfele“ wurden bereits einige Arbeiten für die Betonschutzwand vorgezogen in Angriff genommen. Soweit diese vorgezogenen Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, werden sie nun fertiggestellt.