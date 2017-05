Bodenseekreis B-31-Tunnel bei Eriskirch eine Nacht lang gesperrt

Wegen Wartungsarbeiten wird der Verkehr in der Nacht von 18. auf 19. Mai über K 7780 umgeleitet.

Bodenseekreis – Der Mauernriedtunnel bei Eriskirch wird in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai (Donnerstag auf Freitag) für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung der Bundesstraße 31 in diesem Bereich beginnt um am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr und dauert bis 6 Uhr am nächsten Morgen (Freitag, 19. Mai).

Der Verkehr wird laut einer Mitteilung des Landratsamts Bodenseekreis in dieser Zeit zwischen den Ausfahrten Eriskirch Einkaufszentrum und Schlatt über die Kreisstraße 7780 umgeleitet.

Die halbjährliche Wartung des Tunnels macht die Vollsperrung notwendig. Nach Angaben des Straßenbaumamts im Bodenseekreis werden dort Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten vorgenommen, um das Bauwerk verkehrs- und betriebssicher zu halten.

Parallel zu diesen Instandhaltungsarbeiten nutzt die Straßenmeisterei Tettnang die verkehrsfreie Zeit im Bereich des Mauernriedtunnels bei Eriskirch für Grünflächen- und Pflegearbeiten.