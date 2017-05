Meersburg B-31-Baustelle: Erste kleine Entlastung ist in Sicht

Der Anschluss zur Stadt und zur Fähre in Meersburg ist ab Mittwoch wieder frei. Ab Himmelfahrt werden dann die großräumigen Umleitungen aufgehoben. Die Bürger von Meersburg und Unteruhldingen liefen zuletzt Sturm über Staus und Lastwagenkolonnen, die sich durch die Altstadt von Meersburg zwängen und auf der seenahen Trasse an Unteruhldingen vorbeibrettern.

Meersburg/Bodenseekreis – Noch ist eine echte Erlösung vom Umleitungsverkehr im Verlauf der B 31 zwischen Birnau und Stetten nicht in Sicht, doch eine erste kleine Entlastung wird es bei Meersburg schon ab Mittwoch geben. "Das gute Wetter und der Einsatz der Straßenbaufirmen haben dazu beigetragen, dass die südliche Fahrbahn beim Meersburger Anschluss etwas schneller als geplant fertiggestellt werden konnte", sagt Pressesprecher Steffen Fink vom Regierungspräsidium Tübingen. Damit kann allerdings nur ein erstes Nadelöhr beim Saba-Knoten wieder geöffnet werden. In zehn Tagen – ab Himmelfahrt – wird die Umleitung zumindest bis Ende Juni wieder ganz aufgehoben.

Am Dienstag waren noch Lastwagen zu beobachten, die auf Meersburgs Hauptstraße in der Oberstadt kurz vor den Serpentinen mit viel Mühe wieder zu wenden versuchten. Man will nicht dabei gewesen sein, als der Fahrer wenige Minuten später im Saba-Knoten vor der gesperrten Abfahrt zur B 31 gestanden haben mag. Ab Mittwoch ist zumindest das Ventil von Meersburg in Richtung Friedrichshafen wieder offen. Zu- und Abfahrt auf der B 33 von der Fähre werden dann wieder zur Verfügung stehen, auch der Meersburger Ziel- und Quellverkehr ist dann nicht mehr beeinträchtigt. Ungeachtet dessen muss der gesamte Durchgangsverkehr in Richtung Überlingen weiterhin durch Meersburg und über die Serpentinen an den See und nach Uhldingen geleitet werden.

Die Bürger von Meersburg und Unteruhldingen liefen zuletzt Sturm, insbesondere die Gastronomen und Gewerbetreibenden der Seeanrainer klagen vehement über die Folgen der aktuellen Baumaßnahmen, über Staus und Lastwagenkolonnen, die sich durch die Altstadt von Meersburg zwängen und auf der seenahen Trasse an Unteruhldingen vorbeibrettern. Ja, bis zu einer Protestaktion auf dem Saba-Knoten hatte dies geführt. Eigentlich weisen Verbots- und Umleitungsschilder den Lastwagen vor Stetten den Weg in Richtung Markdorf. Doch die hatten lange Zeit nur wenig gefruchtet.

"Die Polizeidirektion Konstanz hat die Beschilderung schon mehrfach nachgebessert", sagt Pressesprecher Fink. Diese sei "wesentlich umfangreicher" als noch bei den letzten vergleichbaren Baumaßnahmen im Jahr 2011. Seit dem gestrigen Dienstag ist zur Entlastung Meersburgs noch eine andere Umleitungsstrecke ausgewiesen. Aus Richtung Markdorf wird der Verkehr in Richtung Meersburg ab Ittendorf über Ahausen, Buggensegel, Mimmenhausen, Mühlhofen und Oberuhldingen auf die B 31 geleitet.

Eine echte Entspannung wird es nach Aussagen des Regierungspräsidiums ab Himmelfahrt geben. Eine Fahrbahn des vierstreifigen Abschnitts, wo derzeit schon die Vorbereitungen für die Erhaltungsmaßnahmen laufen, wird dann jeweils einspurig in beiden Fahrtrichtungen freigegeben. Die Abfahrt zum Anschluss Oberuhldingen aus Richtung Birnau soll Ende dieser Woche fertig werden. "Wir haben hier oft über zwölf Stunden täglich gearbeitet", sagt Polier Markus Scheck von der Firma Strobel, die mit den Kollegen von Strabag auch am Samstag im Einsatz war.

"Bei der Festlegung des Umsetzungszeitraums wurde vor allem auch auf den Messe- und Ferienreiseverkehr Rücksicht genommen", bekräftigt Fink. Hier habe es viele Abstimmungsgespräche gegeben. "Der Bauablauf wurde soweit optimiert, dass die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer minimiert werden." Zwischen den Pfingst- und Sommerferien (26. Juni bis 21. Juli) sind die nächsten umfangreicheren Arbeiten im vierstreifigen Bereich eingeplant.

Aufregung über Umleitungsverkehr hat andere Diskussion aufs neue befeuert