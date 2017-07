Bodenseekreis Arbeitsmarkt im Bodenseekreis weiter im Aufschwung

Der Bezirk Konstanz-Ravensburg der Agentur für Arbeit, zu dem auch der Bodenseekreis gehört, vermeldet für den Juni einen weiteren Aufschwung am Arbeitsmarkt. Der Bezirk teilt sich den ersten Platz mit zwei weiteren Bezirken in Baden-Württemberg.

Bodenseekreis – Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ist im vergangenen Monat weiter zurückgegangen. Im Agenturgebiet waren im Juni 12 386 Menschen ohne Beschäftigung gemeldet, 220 weniger als im Mai, teilt die Agentur mit.

Im Vergleich zum Juni des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 480. Die gemeldeten offenen Stellen sind stabil auf einem hohen Niveau. „Der stetige Rückgang der Arbeitslosigkeit zeigt, dass es gute Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen in der Region gibt“, erklärt Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. „In allen Branchen und Bereichen werden Fachkräfte gesucht. Eine Trendwende zeichnet sich derzeit nicht ab. Für Menschen mit veralteten oder fehlenden Qualifikationen werden Aus- und Weiterbildung umso wichtiger. Die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen wird unsere Arbeitswelt verändern und neue Anforderungen an die Beschäftigten stellen. Darauf gilt es sich vorzubereiten“, sagt Driesch weiter.

Die Arbeitslosenquote sank im Juni auf 2,8 Prozent (minus 0,1 Prozent). Dies ist der Spitzenwert in Baden-Württemberg. Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg teilt sich den ersten Platz mit den Agenturen in Ulm und Rottweil-Villingen-Schwenningen. Die landesweite Arbeitslosenquote liegt bei 3,4 Prozent. Unter allen Landkreisen sticht der Bodenseekreis mit einer Quote von 2,5 Prozent heraus. Nur der Landkreis Biberach ist geringfügig besser (2,4 Prozent). 12 386 arbeitslos gemeldete Menschen sind der zweitgeringste Juni-Wert seit 1998. Nur 2012 lag die Zahl noch darunter (12 116).