Arbeitsmarkt am See bleibt stabil mit einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent

Mit einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent rangiert die Region weiter unter den Spitzenreitern in Baden-Württemberg. Die Zahl der Arbeitssuchenden bleibt konstant, Handlungsbedarf besteht beim Fachkräftemangel.

Bodenseekreis – Mit den Arbeitsmarktzahlen für das vergangene Jahr zeigt sich die Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg zufrieden. "Der Arbeitsmarkt ist stabil und robust", sagt Jutta Driesch. "Um eine Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent beneiden uns viele Agenturen im Land." In Baden-Württemberg liegt die Region Bodenseekreis-Konstanz-Ravensburg damit nach Ulm auf Platz zwei, zusammen mit Lörrach, Rottweil und Villingen-Schwenningen. 13 725 Menschen waren im Jahresdurchschnitt arbeitslos gemeldet, 18 mehr als 2015. Dafür sank die Arbeitslosenquote leicht um 0,1 Prozentpunkte.

Besonders freue sie, dass es gelungen sei, die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu senken, sagt Driesch. "Etwa ein Drittel dieser Menschen hat mehrere Problemlagen, sodass die Vermittlung in Arbeit nur schrittweise gelingen kann." Zwei Arbeitsgruppen in der Agentur betreuen Menschen, die länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind. "Die haben mehr Zeit für den Einzelnen. Das hat sich bewährt und das machen wir weiter so." Noch enger geknüpft sei das Netzwerk zur Eingliederung Schwerbehinderter. Auch die ersten Schritte, Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, bewertet Driesch positiv. "Wir waren im Mai in Singen die Ersten in Baden-Württemberg, die eine Qualifizierungsmaßnahme mit sieben Teilnehmern auf die Beine gestellt haben, heute sind es 500." Die Eingliederung von Menschen aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan dauere länger, da die Schwierigkeiten vielschichtig seien. Zu fehlenden Sprachkenntnissen komme die Unkenntnis hiesiger Bildungs- und Arbeitsstrukturen und manchmal Analphabetismus. Trotzdem sei die Agentur Ende 2016 weiter als es zu Beginn des Jahres absehbar war.

Handlungsbedarf sieht sie im andauernden Fachkräftemangel in der Region. "Wenn wir die 7000 offenen Stellen mit Bewerbern aus den 13 000 Arbeitslosen besetzen könnten, könnte ich Personal abbauen", sagt Driesch. Aber das scheitere am mangelnden Qualifikationsniveau. "Unser Ziel muss es sein, wo immer es geht, Qualifizierung anzubieten." Zudem bemüht sich die Agentur seit eineinhalb Jahren verstärkt um die "stille Reserve": Menschen, vor allem Frauen, die für die Betreuung ihrer Kinder ihre Berufstätigkeit aufgegeben haben. Ins Jahr 2017 blickt Driesch optimistisch. Der Grund dafür liegt in der Dynamik des Arbeitsmarkts in der Region. Im vergangenen Jahr haben sich in Summe 47 749 Menschen arbeitslos gemeldet, fast ebensoviele, 47 367, sind aus der Statistik wieder verschwunden.

Arbeitsplätze für Flüchtlinge

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen bei Ausländern ist vor allem auf die Flüchtlinge zurückzuführen, die nach positivem Bescheid ihres Asylantrags dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sie dort zu integrieren, ist eine langfristige und aufwendige Aufgabe. Sie erfordert eine enge Zusammenarbeit der Agentur mit Bildungsträgern, Verbänden und Arbeitgebern. Haupthindernis ist immer noch die Sprache, weniger die Motivation. Bei dem Bäckerprojekt der Handwerkskammer Konstanz etwa sprangen mit fünf von 20 Teilnehmern wesentlich weniger ab als bei "normalen" Bäckerklassen.

Insgesamt konnte die Agentur im vergangenen Jahr 248 Flüchtlingen einen Arbeitsplatz vermitteln. Für die meisten dieser Jobs sind keine großen Sprachkenntnisse nötig, als Aushilfe in der Gastronomie etwa oder auf dem Bau. Weitere 36 machen eine Ausbildung und über 500 durchlaufen verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen. Dazu kommen noch 800 Flüchtlinge, die ohne die Vermittlung der Agentur einen Job gefunden haben. Abzulesen ist das an der Zahl der bewilligten Anträge auf Arbeitserlaubnis. Mehrere hundert Arbeitgeber haben der Agentur im vergangenen Jahr Interesse an der Einstellung geflüchteter Personen signalisiert. Allein im Dezember lagen der Agentur Anfragen von rund 500 Arbeitgebern vor.



Rückkehr in den Beruf

Vor allem Frauen, die für einige Jahre die Familienarbeit übernommen haben, bilden eine "stille Reserve" für den Arbeitsmarkt. Gerade die Region um den See ist auf dieses Potenzial zur Deckung des Fachkräftebedarfs angewiesen. Viele der Frauen sind hoch qualifiziert und brauchen nur geringe Starthilfen wie etwa eine Auffrischung ihrer EDV-Kenntnisse, um ihren Beruf wieder aufzunehmen. Andere wollen sich beruflich umorientieren, wieder andere brauchen mehr Selbstbewusstsein. Gemeinsam ist den meisten, dass sie sehr motiviert und gut organisiert sind.

Seit 2014 beschäftigt die Arbeitsagentur zwei Wiedereinstiegsberaterinnen in Ravensburg und Konstanz, die sich gezielt an diese Klientel wenden. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Orientierungsberatung. Sie analysiert Interessen, Fähigkeiten und Stärken der Interessentinnen und organisiert gegebenenfalls Weiterbildungen oder Qualifizierungen. Die Beraterinnen unterstützen auch bei Bewerbungen, Stellensuche und helfen bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche.

Die Erfahrung zeigt, dass es von der ersten Beratung bis zur Vermittlung in eine Arbeitsstelle nicht lange dauert. Von Mitte 2014 bis Ende 2016 haben fast 10 200 Frauen im Bereich der Agentur eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen.



Qualifizierung als Hauptaufgabe

13 725 Arbeitslosen stehen im Bereich der Arbeitsagentur 7029 offene Stellen gegenüber. Das Problem: meist passt das gesuchte Anforderungsprofil nicht zum Qualifikationsniveau der Arbeitssuchenden. Fortbildung und Qualifizierung der Bewerber zählt Jutta Driesch daher zu den Hauptaufgaben der Arbeitsagentur. Dabei ist das Ziel immer ein Berufsabschluss. Im vergangenen Jahr investierte die Agentur 2,94 Millionen Euro in die Förderung beruflicher Weiterbildung und förderte mit 2,44 Millionen Euro die Weiterbildung älterer Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation. 1300 Personen hat die Agentur über diese Programme gefördert.

Um den Facharbeiterbedarf zu decken, geht die Agentur auch ungewöhnliche Wege: Ausbildung in Teilzeit ist schon seit dem vergangenen Jahr möglich. Jetzt soll es auch die Teilqualifizierung geben, bei der Teilnehmer Scheine erwerben und so nach und nach eine Berufsausbildung erhalten. Das Programm "Zukunftsstarter" bemüht sich darum, freie Ausbildungsplätze mit Erwachsenen unter 35 zu besetzen, die so eine Ausbildung nachholen können. In Zukunft soll jede Maßnahme darauf geprüft werden, ob sie den Anforderungen der Digitalisierung der Arbeitswelt standhält. Nicht nur für Arbeitslose gilt: Nur durch Weiterbildung können sie mit den Entwicklungen der Arbeitswelt 4.0 Schritt halten.