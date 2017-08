Bodenseekreis Apfelwochen am Bodensee: Von 23. September bis 15. Oktober dreht sich alles um den Apfel

Apfelwochen am Bodensee: Von 23. September bis 15. Oktober dreht sich alles um den Apfel

Von der Apfelsafari bis zur literarischen Wanderung mit Martin Walser: Viele Veranstaltungen rund um das Thema Apfel finden von 23. September bis 15. Oktober im Bodenseekreis statt.

Bodenseekreis – Äpfel in allen Variationen können im Rahmen der Apfelwochen am Bodensee verkostet werden. Von 23. September bis 15. Oktober dreht sich alles um den Apfel, teilt die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH mit. Mehr als 250 000 Tonnen Äpfel werden auf 7000 Hektar Anbaufläche in der deutschen Bodeneeregion durchschnittlich pro Jahr geerntet. Pünktlich zur Ernte finden Obsthofführungen mit Verkostung, eine Fahrt mit dem Erntezügle oder Genuss-Radwanderungen statt. Besucht werden können rund 100 Apfelveranstaltungen, darunter viele für Familien.

Apfel und die Literatur: Auch die Literatur spielt in diesem Jahr eine Rolle, beispielsweise bei der Lesung mit Thomas Kuphal zum Thema „Der Apfel fällt nicht weit vom Bom" im Bodensee-Obstmuseum in Frickingen am 6. Oktober oder die literarische Wanderung mit Martin Walser durch das Kressbronner Umland am 15. Oktober.

Auch die Literatur spielt in diesem Jahr eine Rolle, beispielsweise bei der Lesung mit Thomas Kuphal zum Thema „Der Apfel fällt nicht weit vom Bom“ im Bodensee-Obstmuseum in Frickingen am 6. Oktober oder die literarische Wanderung mit Martin Walser durch das Kressbronner Umland am 15. Oktober. Verkostung: Der Apfel schmeckt nicht nur frisch vom Baum, sondern laut Mitteilung des Veranstalters auch weiterverarbeitet in Form von Speis und Trank. Zur Verkostung frisch gepresster Säfte und edler Destillate öffnen sich die Tore der örtlichen Brennereien und Obsthöfe. Außerdem servieren rund 50 Restaurants und Hofläden ihre besten Apfelgerichte. So können Gäste beispielsweise als Vorspeise eine Apfel-Rotkohlsuppe mit anschließendem Schweinfilet auf Mangoldgemüse mit Calvados-Rahmsoße, gebratene Gnocchi und glacierte Äpfel als Hauptgang und als Dessert einen Apfel-Muffin mit Vanilleeis im Hotel Engel in Langenargen probieren.

Alle Veranstaltungen, Gastronomieangebote und Informationen zum Apfelanbau am Bodensee gibt es in einer A5-Broschüre oder im Internet: www.apfelwochen-bodensee.de