Bodenseekreis Angehende Azubis unter den Flüchtlingen sollen bleiben dürfen

Jahrelang hat der Metallbauer Andreas Zwisler aus Langenargen Auszubildende und Mitarbeiter gesucht. Dann stand der 26-jährige irakische Flüchtling Al-Mohammed vor seiner Tür und fragte nach Arbeit. Nach einer Woche Praktikum war für beide klar: Der 26-Jährige wird ab 2018 eine Ausbildung bei Andreas Zwisler machen. Doch jetzt kam der Abschiebebescheid für Al-Mohammed. Zwisler kämpft um seinen angehenden Azubi. Unterstützung bekommt er von der IHK Bodensee-Oberschwaben. Sie fordert eine neue gesetzliche Regelung für die Aufenthaltsduldung.

Bodenseekreis – Jahrelang hat der Langenargener Metallbauer Andreas Zwisler nach Auszubildenden und Mitarbeitern gesucht, per Annonce, in Foren, vor Ort, im Internet. Da ihm die Facharbeiter fehlten, gab er sein zweites Standbein auf, ein gut gehendes Fahrradgeschäft. Seine Schlosserei muss mangels Personal auf Aufträge verzichten. Im Dezember stand Hussein Saad Mohsin Al-Mohammed vor seiner Werkstatt, ein 26-jähriger Flüchtling aus dem Irak, und fragte, ob Andreas Zwisler jemanden brauche. "Er hat uns gefunden", sagt Zwisler. Er sei bis da gar nicht auf die Idee gekommen, einen Flüchtling einzustellen. "Ich habe ihm einen Termin im Januar gesagt, Punkt 8 Uhr – und Hussein war da." Er sei perplex gewesen, mit welchem Elan sich der junge Mann eingebracht habe. "Er ist unternehmerisch für mich ein Glücksfall."

"Metall ist mein Beruf, ich mag die Arbeit", sagt Al-Mohammed. Schon als Zehnjähriger half er seinem Vater, Fenster, Tore und Türen zu bauen, habe geschraubt und geschweißt. "Metallbau auf irakisch" nennt das Zwisler. Er vereinbarte ein Praktikum und stellte Al-Mohammed nach einer Woche in Vollzeit ein. Auch eine Wohnung organisierte er. "Wir hatten geplant, dass er im September eine Einstiegsqualifizierung beginnt und ab 2018 hier eine Ausbildung macht." Aber dann kam der Abschiebungsbescheid – Al-Mohammeds Fluchtgrund wurde nicht anerkannt. "Ich kann nicht zurück", sagt dieser. Er desertierte im Irak – er habe sich geweigert, auf friedliche Demonstranten zu schießen. "Ich wäre nicht nach Deutschland gekommen, wenn ich keine Probleme hätte. Ich bin hier allein, meine Familie ist im Irak."

Das neue Integrationsgesetz sieht zwar eine Duldung für Flüchtlinge vor, die sich in Ausbildung befinden. "Aber die Regelungen gehen an der Realität vorbei", sagt Nina Gerstenkorn, Pressesprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. Wenn ein Betrieb einen Flüchtling ausbilden wolle, seien oft vorbereitende Maßnahmen nötig, wie Sprachkurse, Einstiegsqualifizierungen oder ein längeres Praktikum. Bei all dem steht die Duldung im Ermessen der Behörde. "Da investieren die Unternehmen aber schon Geld, Zeit und persönliches Engagement." Der Antrag auf eine Aufenthaltsduldung wird regelmäßig erst zwei Monate vor Beginn der Ausbildung gestellt, bis dahin besteht das Risiko der Abschiebung. Den Unternehmen fehlt damit die Planungssicherheit und den Ausbildungswilligen die Perspektive.

Im Ausbildungsjahr 2016/17 wurden in der Region 33 bei der IHK eingetragene Ausbildungsverträge mit Flüchtlingen geschlossen. Die IHK rechnet damit, dass sich diese Zahl zum Ausbildungsstart im Herbst verdreifachen könnte. "Aber wir stellen fest, dass Einzelfälle zunehmen, in denen künftige Auszubildende Abschiebebescheide bekommen", sagt Gerstenkorn. Selbst einige Flüchtlinge, die sich in Ausbildung befinden, seien betroffen. Gerstenkorn fürchtet, dass diese Praxis Unternehmer abschrecken könnte, sich auf die Ausbildung eines Geflüchteten einzulassen. Die IHK fordert eine Ausbildungsduldung ab dem Zeitpunkt, an dem Ausbilder und Auszubildender einen Vertrag schließen. "Wir brauchen dringend Facharbeiter in der Region. Wenn ein Betrieb jemanden für eine Ausbildung und weitere zwei Jahre gefunden hat, dann sollte der auch für die Zeit bleiben dürfen", sagt Gerstenkorn.

Andreas Zwisler hat einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Er will um seinen zukünftigen Azubi kämpfen: "Ich habe eine doppelte Motivation. Als Unternehmer brauche ich ihn: Er kennt das Metier Metall, ist engagiert und will wirklich arbeiten. Und auch als Mensch ist er es wert. Er hat einen gesunden Menschenverstand, war nie auffällig und will sich integrieren." Unterstützung bekommen sie von der IHK und vom Flüchtlingsbeauftragen des Bodenseekreises. "Die Menschen kennen mich nicht und sie helfen mir", sagt Al-Mohammed. Das lässt ihn weiter hoffen. Er lernt täglich deutsch, konzentriert sich auf den Bau von Geländern und Balkonen und beschäftigt sich mit Stahlbau im deutschen Denkmalschutz.

Gesetzgebung

Das Integrationsgesetz vom August 2016 sieht vor, dass Flüchtlinge, die eine Ausbildung absolvieren, für dieser Zeit und weitere zwei Jahre nicht abgeschoben werden dürfen. Nach dieser Drei-plus-Zwei-Regelung sollen die Menschen in dieser Zeit mindestens den Status der Ausbildungsduldung bekommen. Das Bundesinnenministerium hat in einer Richtlinie den Ermessensspielraum für die Behörden erweitert, diese Form der Duldung im Einzelfall schon früher als kurz vor Ausbildungsbeginn zu erteilen. Nach einem Erlass der Landesregierung von Baden-Württemberg kann diese Duldung auch für Flüchtlinge gelten, die die einjährige Berufsfachschule absolvieren. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben hält die Regelungen für unübersichtlich und sieht einen hohen Informationsbedarf. Außerdem fordert die IHK die Erweiterung der Drei-plus-Zwei-Regelung für einen erfolgreichen Ausbildungsstart etwa auf Einstiegsqualifizierungen sowie einen verlässlichen Abschiebeschutz schon ab Vertragsschluss zwischen Betrieb und Auszubildendem.