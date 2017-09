Bodenseekreis Ambulant vor stationär: Wolfgang Jauch über Modelle zum Leben im Alter

Die Sozialstation Bodensee blickt ins Jahr 2030. Ein Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Jauch über neue Konzepte zum Leben im Alter.

Mit Blick auf den demografischen Wandel arbeitet die Sozialstation am Modell "Die Sozialstation Bodensee im Jahr 2030" zur innovativen Pflege und Betreuung. Unter dem Stichwort ambulant vor stationär erklären Sie, wohin der Weg gehen könnte und dass die Generation der sogenannten Babyboomer ganz andere Vorstellungen vom Leben im Alter hat als alle bisherigen Senioren-Generationen. Wie wollen die Babyboomer denn im Alter wohnen?

Die Babyboomer wollen im Alter anders leben als ihre Eltern. Sie haben vielfach neue Lebensformen ausprobiert. Ein Leben im klassischen Alten- oder Pflegeheim können sie sich kaum vorstellen. Eine Tendenz, die übrigens schon heute besteht. Viele Senioren legen großen Wert aufs Altern in den eigenen vier Wänden. Für uns heißt das, wir müssen ihnen entgegenkommen, damit das Leben in dieser sogenannten "vierten Lebensphase" gelingt. Ganz wichtig ist: Dass rund um die Uhr Sicherheit besteht – durch einen Notrufdienst vor Ort. Ebenso wichtig ist: Dass im Umfeld die nötige Infrastruktur besteht – durch die Nähe zu Ärzten, Apotheken, Pflegeteams, die am besten noch gut miteinander vernetzt sind.

Es ist auch abzusehen, dass auf die Kommunen neue Aufgaben im Bereich Quartiersmanagement zukommen. Wie könnte das aus Ihrer Sicht aussehen?

Ein wichtiger Schritt wäre, dass die Gemeinden Pflegebeauftragte benennen – als Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter von unseren Pflegestützpunkten vor Ort. Die Angehörigen wenden sich an uns – und wir haben mit den Pflegebeauftragten Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung. Ein weiterer Wunsch wäre die Einrichtung von "Pflegehotels". Deren Existenz könnte pflegende Angehörige kurzfristig entlasten, weil Pflegebedürftige einer Tages- oder einer Nachtbetreuung übergeben werden.

In Ihrem Konzept "Die Sozialstation Bodensee im Jahr 2030" beschreiben Sie die Wohnanlage Schlosssee in Salem als Modell dafür, wie Menschen in den eigenen vier Wänden älter werden können. Wie funktioniert das?

Seit anderthalb Jahren haben wir unseren Pflegestützpunkt Salem Mitte. Hier wohnen derzeit rund 300 Menschen in der Wohnanlage. Vermutlich hat sich schnell herumgesprochen, wie gut unser Pflegestützpunkt mit der hier ansässigen Apotheke, dem Arzt und einem Physiotherapeuten zusammenarbeitet, außerdem mit dem dortigen Betreuungsverein. In Zukunft soll das Angebot noch ausgeweitet werden. Wenn der geplante Ergänzungsbau fertig ist, wird die Sozialstation eine kombinierte Tages- und Nachtpflege einrichten – mit einer garantierten 24-Stunden-Präsenz. Damit auch der allerletzte Lebensabschnitt in der eigenen Wohnung verbracht werden kann.

Ihre Hoffnung ist ja, dass sich das Modell Schlosssee auch auf andere Gemeinden übertragen lässt. Was kann eine Kommune tun, damit sich die Alterspflegekette möglichst geschmeidig an die jeweils besondere Situation vor Ort anpasst?

Ich komme wieder auf den Pflegebeauftragten zurück. Den stellt die Gemeinde. Und wir haben damit einen Ansprechpartner, sobald wir einen Pflegestützpunkt einrichten. Unsere Pflegefachkräfte vernetzen sich im Umfeld – mit allen an der Pflege Beteiligten: etwa mit den vorhandenen Pflegearbeitskreisen zusammenarbeiten – so wie in Salem mit dem dortigen Betreuungsverein. Das Modell "Pflegehotel" habe ich ja auch schon erwähnt. Da können sich die Kommunen ebenfalls mit geeigneten Räumlichkeiten einbringen.

Wo liegen die Vorteile für Ihre Arbeit?

Uns wird das Personal knapp. Also müssen wir unsere Mitarbeiter effektiver einsetzen. Unsere Quartierskonzepte helfen, Fahrzeiten zu vermeiden. Dann gilt es, die Angehörigen noch besser einzubinden als bisher. Was nicht geht, wenn wir sie nicht gleichzeitig auch entlasten – zum Beispiel mit Erholungsphasen durch Tages- und Nachtpflege. Und ganz wichtig: Wir wollen unsere Mitarbeiter entlasten. Ihnen Vollzeitstellen anbieten, in denen sie nicht ständig anstrengende Pflegearbeit leisten, sondern zum Beispiel nachmittags Angehörige beraten oder Koordinationsaufgaben übernehmen. Und genau das geschieht dann in unseren Pflegestützpunkten.



