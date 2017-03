Bodenseekreis Altkennzeichen: Dritter Anlauf zu TT und ÜB?

Ralf Hofmann hat mit einer Online-Petition eine neue Initiative zur Wiedereinführung der Altkennzeichen ÜB und TT im Bodenseekreis gestartet. Er wünscht sich, dass der Kreisrat sich nach zwei Ablehnungen für die Wiedereinführung der Altkennzeichen ausspricht. Überlingens neuer Oberbürgermeister Jan Zeitler erklärt, an seiner alten Arbeitsstätte in Horb habe man gute Erfahrungen mit der Wiedereinführung von \"HOR\" gemacht.

Bodenseekreis – Aller guten Dinge sind drei. Einen dritten Anlauf zur Einführung von Altkennzeichen für Fahrzeuge im Bodenseekreis hat ausgerechnet ein Friedrichshafener mit einer neuen Online-Petition angezettelt. Schließlich stamme er aus Tettnang, erklärte Initiator Ralf Hofmann seinen Impuls. Und Tettnang hatte sich gemeinsam mit Überlingen in dieser Sache schon zweimal die Zähne am Kreistag ausgebissen (2012 und 2014), beide Städte teilweise an Mandatsträgern aus der eigenen Kommune. Den Kreisräten war es teilweise zuviel Nostalgie, teilweise sahen sie eine Rolle rückwärts nach einer weitgehenden Integration der fusionierten Altkreise Tettnang und Überlingen im Jahr 1973.

"Ich kann keinen Grund erkennen, weshalb ein Landkreis das ablehnen sollte", sagt Überlingens neuer Oberbürgermeister Jan Zeitler: "Das schadet ihm doch nicht." Das Argument des höheren Verwaltungsaufwands sei kaum stichhaltig. Auch die immer wieder beklagte Rückwärtsgewandtheit eines solchen Ansinnens könne kaum geltend gemacht werden. "So ein Kennzeichen kann durchaus Identität stiftend sein für eine Kommune – gerade bei einer ehemals freien Reichsstadt wie Überlingen." Das müsse noch lange kein Verlust an Zusammengehörigkeitsgefühl im Landkreis sein oder gar ein Signal für Separatismus. "Ich kann das gut nachvollziehen, dass man sich sein altes Kennzeichen wieder wünscht", betont Zeitler. Insbesondere für eine Tourismusstadt wie Überlingen könne das Kennzeichen ein wichtiges Merkmal mit Wiedererkennungswert sein.

Als ehemaliger Bürgermeister in Horb hat Jan Zeitler den Schritt zum alten Kennzeichen schon einmal mitgemacht. "Für Horb war das HOR mit Sicherheit ein großer Gewinn", erklärt er, "und dem Landkreis Freudenstadt hat das überhaupt nicht geschadet." Auch an der alten Arbeitsstätte bedurfte es zumindest zweier Anläufe, um den Kreistag in Freudenstadt zu überzeugen. Nach einer Ablehnung im Dezember 2012 war Horb ein Jahr später erfolgreicher. "Die Stadt Horb hat sich damals massiv eingebracht", erinnert sich Zeitler an viele Werbeaktionen für ein "HOR" auf dem Kennzeichen. "Ich würde das auf jeden Fall befürworten", sagt Überlingens OB, auch wenn er frühestens 2019 für den Kreistag kandidieren könne. Doch auch als Oberbürgermeister werde er sich dafür einsetzen. Die noch amtierende Kreisrätin und Vorgängerin im Amt, Sabine Becker, hat er dabei sicher auf seiner Seite.

Kreisrat Martin Hahn (Grüne) hatte 2012 und 2014 im alten und neuen Kreisrat schon zweimal vergeblich für die Altkennzeichen votiert. Allerdings konnte er dabei weder alle Überlinger noch seine Fraktion vollständig dafür gewinnen. Lediglich FDP und Linke setzten sich geschlossen für "TT" und "ÜB" ein. Nur 16 Befürworter waren so zuletzt zusammengekommen. Gegen die Phalanx aus CDU und Freien Wählern war kein Kraut gewachsen.

"Leider ist eine Petition der falsche Weg", äußerte sich Martin Hahn im Netz zu der neuerlichen Initiative. Ungeachtet dessen wolle er gern im Kreisrat noch einmal einen Anlauf unternehmen. "Ich werde es angehen mit den Mitstreitern von damals." Dazu gehört vor allem Überlingens Gemeinderat Ingo Wörner (FDP), der die Lage schon sondiert hat. "Die Situation hat sich geändert", sagt er. Man wisse inzwischen aus anderen Landkreisen, dass man mit Altkennzeichen Geld verdienen kann. Deshalb gebe es auch bei anderen Kreisräten ein erkennbares Umdenken. "Ich weiß das aus vielen Gesprächen", sagt Wörner: "Wir wollen auch mit dem Landrat noch einmal darüber reden."

Die Idee

Ausgegangen war die Idee ursprünglich schon im Jahr 2010 von Ralf Borchert, Professor für Volkswirtschaftslehre und Destinationsmanagement im Tourismusstudiengang der Hochschule Heilbronn. Ausgelaufene und auslaufende KfZ-Kennzeichen auf freiwilliger Basis zuzulassen und damit die Chance zu lokaler Identität und das Marketing zu stärken, war Ziel der Initiative Kennzeichenliberalisierung.

Der Bundesrat beschloss im September 2012 die notwendige Änderung der Zulassungsmodalitäten. Danach muss der Landkreis entscheiden, ob er dies umsetzen will. Seit 2015 ist es auch möglich, nach dem Umzug das alte existierende Kennzeichen beizubehalten. So können mittlerweile auch zugezogene Berliner mit ihrem B weiterhin durch den Bodenseekreis fahren.