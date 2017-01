Als Hexen angeklagt, gefoltert und hingerichtet

Frauen in der Geschichte: Der Fall der Barbara Ginthörin steht exemplarisch für die vielen Frauen, die vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in der Bodenseeregion als Hexen hingerichtet wurden.

Wasserburg, am 16. September 1660: Nun hat es endlich ein Ende. Für Barbara Ginthörin war das Leben, wie sie es kannte, schon seit vier Jahren vorbei. Die ledige Tochter des 1658 wegen Hexerei hingerichteten Ulrich Ginthör aus Wasserburg war von Jakob Wetzler bezichtigt worden, bei einer Hexenversammlung gesehen worden zu sein. Die letzten drei Tage hatte sie der Tettnanger Scharfrichter „gütlich und peinlich verhört“, sie wurde „besiebnet“ – musste also nochmals ein Geständnis ablegen – und schließlich „sprach man ihr das Leben ab“. Sie wurde durch das Schwert gerichtet und anschließend verbrannt.

Der Fall der Barbara Ginthörin steht exemplarisch für die vielen Frauen, die vom 15. bis zum 17. Jahrhundert in der Bodenseeregion als Hexen denunziert, angeklagt, verhaftet, gefoltert und schließlich hingerichtet wurden. Die Gründe dafür scheinen vielfältig: Historiker sind sich einig, dass in dieser Zeit in Deutschland und Europa ein Klima herrschte, welches die Verfolgungen begünstigte. Kriege, Krankheiten und Katastrophen erzeugten bei den Menschen Verunsicherung und vor allem Angst. Der Dreißigjährige Krieg und Pestepidemien rafften fast die Hälfte der Bevölkerung hin.

Wirtschaftlich traf die sogenannte kleine Eiszeit – eine Periode sehr kühlen Klimas – die Menschen besonders hart. Sie ließ Ernten verderben und das Vieh starb. Die Folge waren Hunger und Krankheiten, für die die Menschen Erklärungen suchten. In ihrer abergläubischen Weltsicht glaubten viele an Schadenszauber und auf der Suche nach Sündenböcken traf es vor allem Frauen, die sie der Hexerei bezichtigten. Dabei spielten häufig neben „Buhlerei mit dem Teufel“ persönliche Motive eine Rolle – unter dem Deckmantel des Aberglaubens. Neid, Rache, Gier aber auch Familienzwistigkeiten können starke Beweggründe sein, jemanden zu denunzieren. Frauen traf es deshalb sehr häufig, weil sie keine Lobby hatten. Die Obrigkeit und die Kirche bestanden aus Männern, die im Allgemeinen ein nicht sehr hohes Bild von Frauen hatten.

Die Hexenprozesse in der Herrschaft Wasserburg beispielsweise verliefen in der Regel nach einem bestimmten Schema: Wurde eine Frau in der Öffentlichkeit der Hexerei bezichtigt oder verdächtigt, nahm der Oberamtmann eine Voruntersuchung vor und hielt die Ergebnisse in einem Gutachten fest. Das unter Folter dargebrachte Geständnis wurde anschließend einem Rechtsgelehrten vorgelegt, der dann über das Strafmaß entschied. Ohne ein Geständnis durfte in der frühen Neuzeit niemand verurteilt werden. In Hexenprozessen war allerdings aufgrund der angewendeten Foltermethoden mit einem solchen ziemlich wahrscheinlich zu rechnen. Man malträtierte die Frauen mit Bein- und Daumenschrauben, beträufelte sie mit brennendem Pech oder verbrannte sie mit Fackeln. Ebenfalls überliefert ist das Baden in Säure oder auch das Brechen von Knochen und das Auskugeln von Gelenken.

Dann erst folgte das eigentliche Gerichtsverfahren, in dem die Angeklagte vom Gerichtsschreiber vereidigt wurde. Die Nachricht über das Urteil empfing die betroffene Person von zwei Geistlichen. Nach der Bestätigung und Verhängung des Urteils, der „Besiebnung“ – ein erneutes Bekenntnis des Vergehens vor sieben unbescholtenen Zeugen – wurde die Angeklagte, die nun ganz offiziell als Hexe zu nennen war, dem Scharfrichter vorgeführt. In der Regel wurde sie zuerst enthauptet und anschließend Kopf und Körper verbrannt. Zuallerletzt zerstreute man die Asche auf dem Richtplatz.

In der Bodenseeregion erinnern nicht viele Orte an die Zeit der Hexenverfolgungen. Auf dem Wasserburger Nordfriedhof wurde 1960 eine Gedenktafel errichtet mit der Inschrift: „Gedenket der 615 Pesttoten (1635) und der mehr als 20 unschuldigen Opfer des Hexenwahn's (1655 – 64).“

„Women’s History“ im SÜDKURIER

