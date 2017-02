Bodenseekreis Ärger auf Bodenseegürtelbahn: Ton in Richtung DB wird schärfer

Die Verkehrsverbundgesellschaft Bodo und politische Gremien im Bodenseekreis fordern dringend Verbesserungen auf der Bodenseegürtelbahn. Doch nicht nur von Verbesserungen ist die Rede, auch von Geldbußen für die DB, falls sie diese nicht fertigbringen sollte.

Fahrgäste erleben sie täglich: Mängel auf der Bodenseegürtelbahn. Immer lauter wird der Protest gegen Verschmutzungen, Verspätungen und überfüllte Waggons auf der Zugstrecke zwischen Radolfzell und Lindau. Gestern hat sich nun auch die Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft (Bodo) öffentlich in einem Protestbrief geäußert.

"Unseren Kunden entstehen durch die Qualitätsmängel Unannehmlichkeiten und Beeinträchtigungen, die so nicht mehr hinnehmbar sind", sagte Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. In einem langen Beschwerdeschreiben hat sich der Verkehrsverbund sowohl an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg als auch an das Ministerium für Verkehr gewandt. Sämtliche Kundenbeschwerden der vergangenen Monate seien übermittelt worden.

An den politischen Gremien geht der Ärger ebenfalls nicht vorbei. Ihm werde immer berichtet, dass derzeit Eisenbahnwagen fehlten und auch vieles andere nicht in Ordnung sei, sagte etwa Wolfgang Metzler (BuF) in einer Gemeinderatssitzung in Uhldingen-Mühlhofen. Metzler fragte Bürgermeister Edgar Lamm, ob ihm bekannt sei, dass der Bodenseekreis diesbezüglich etwas unternehme. „So jedenfalls kann das nicht bleiben“, unterstrich Metzler. Lamm erläuterte, dass Landrat Lothar Wölfle ein Gespräch mit der Nahverkehrsgesellschaft führen werde, um Verbesserungen zu erreichen. Metzler sagte weiter, dass es sich um „ein eklatantes Nichterfüllen des Vertrages“ handele. Die Ursache liege bei der Deutschen Bahn (DB). Metzler: „Sie erfüllt ihren Vertrag nicht. Und kommt mit dem nicht nach, was sie eigentlich liefern müsste.“ Die DB bedient die Zugstrecke im Auftrag der Nahverkehrsgesellschaft.

Bei einer Testfahrt auf der Bodenseegürtelbahn hat sich die SPD einen Eindruck von den Missständen verschafft. Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, forderte daraufhin Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dazu auf, zu handeln. Der DB müssten Geldbußen auferlegt werden, wenn nicht schnell eine Besserung eintrete. "Wenn nötig und möglich, muss ein anderes Unternehmen als die DB mit dem Betrieb auf der Bodenseegürtelbahn beauftragt werden", sagte Zeller. Die Berufung von Gerhard Schnaitmann als Sonderbeauftragten für Qualität im regionalen Schienenverkehr wertete die SPD als Ablenkungsmanöver. Und was sagt die Deutsche Bahn? „Wir wollen unseren Kunden zuverlässigen und guten Service liefern. Das haben wir in den vergangenen Wochen oftmals nicht und dafür möchten wir uns entschuldigen", erklärte das DB-Regionalbüro. Die Ausfälle wurden mit technischen Problemen sowie durch einen unerwartet hohen Krankenstand bei Triebfahrzeugführern und Kundenbetreuern begründet. Die Werkstatt-Mitarbeiter arbeiten laut der DB mit Hochdruck daran, Schäden an Fahrzeugen zu beseitigen: "Hierzu sind zusätzliche Mitarbeiter auch aus anderen Regionen im Land im Einsatz."