Bodenseekreis 9003 Personen unterschreiben Petition gegen 30er-Zonen auf Durchgangsstraßen

Siegfried Wanke hat 9003 Unterstützer gefunden, die gegen Tempo-30-Zonen auf innerörtlichen Durchgangsstraßen sind und eine entsprechende Petition unterschrieben haben. Nun wird sich der Petitionsausschuss des Landtags mit dem Thema beschäftigen.

Langsam kriecht der Verkehr durch Markdorf, in Hagnau wälzen sich gemächlich Ströme von Lastwagen, Touristen und Anrainern über die B 31, in Bermatingen überwacht ein Blitzer, wer mehr als 30 Stundenkilometer schnell fährt. Siegfried Wanke hat das so gestört, dass er im Februar eine Petition initiiert hat. Auf Durchgangsstraßen soll es innerorts keine Tempo-30-Limits mehr geben. "Ich war früher selbst Polizist und an Radarmessungen beteiligt", sagt Siegfried Wanke. Viele Bürger seien auf einen zügigen Verkehrsfluss etwa für ihren Weg zur Arbeit angewiesen. 9003 Personen haben unterschrieben, online oder direkt, damit ist er zufrieden. "Das zeigt, dass das Anliegen sehr ernst genommen wird", sagt er. "Viele haben auch die wechselnden Geschwindigkeitsbereiche beklagt, die Autofahrer wissen oft gar nicht, ob sie in einer 30er- oder 50er-Zone fahren."

Am 21. Juli hat er die Petition dem Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags übergeben. Die Ausschussvorsitzende Beate Böhlen habe ihm gründliche Prüfung zugesichert, sagt Wanke. "In der Angelegenheit wurde eine Stellungnahme des zuständigen Ministeriums für Verkehr angefordert", sagt Gabriele Renz, Pressesprecherin des Landtags. Der Ausschuss beschließe dann, wen er noch anhören werde.

Im Bodenseekreis entscheidet das Landratsamt über die Einführung von Tempo 30, nur die Städte Friedrichshafen und Überlingen haben eigene Verkehrsbehörden. Die meisten Tempobeschränkungen außerhalb von Wohngebieten sollen die Lärmbelastung senken, wie es das Bundesimmissionsgesetz vorschreibt. "In Friedrichshafen wurden Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 Kilometer pro Stunde wegen der Umsetzung des Lärmaktionsplans angeordnet. Die Geschwindigkeitsreduzierung in Ailingen wurde aufgrund der Klassifizierung Ailingens als Erholungsort eingeführt", sagt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen.

"Anwohner haben einen Anspruch auf Lärmschutz und Gesundheitsschutz", sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. Lärm gilt als Umweltproblem, das der Gesundheit schadet, von Schlafstörungen bis zu einer höheren Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkte reicht die Liste. "Wir haben da nicht viel Spielraum. Der Gesetzgeber hat Werte festgelegt, ab denen Maßnahmen zur Lärmminderung getroffen werden müssen", sagt Schwarz. Diese liegen bei 65 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts. Sie werden auf der Grundlage von Verkehrsfluss, Schwerlastverkehr und Bebauung errechnet. Vor Schulen oder Kindergärten soll das niedrigere Tempo für mehr Sicherheit sorgen. "Das stimmen wir mit Polizei und Kommunen ab", sagt Schwarz. Jede Entscheidung für eine Geschwindigkeitsbegrenzung werde zudem mit dem Regierungspräsidium Tübingen koordiniert. Bis der Petitionsausschuss entscheidet, vergehen im Durchschnitt vier bis sechs Monate. Danach kann er Empfehlungen aussprechen.

Die Petition

Die Petition richtet sich gegen Tempo 30 innerorts auf Hauptdurchgangsstraßen im Bodenseekreis. Auf 21 Seiten hat Petitionssprecher Siegfried Wanke seine Forderung begründet. Sein Fazit: Anliegern von Hauptverkehrsstraßen sei wegen der Verkehrsbedeutung mehr Verkehrslärm zuzumuten als Anliegern reiner Wohngebiete. Daher solle an Durchfahrtsstraßen wieder eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde gelten.

9003 Personen haben die Petition unterschrieben, davon 8232 aus Baden-Württemberg und 5951 aus dem Bodenseekreis. Unter www.openpetition.de/petition/online/aufhebung-tempo-30-innerorts-bodenseekreis können Wortlaut und Debattenbeiträge nachgelesen werden. (cor)