Bodenseekreis 80 000 Zuzügler bis ins Jahr 2035

Mit einem Zuzug von bis zu 80 000 Menschen in die Region bis ins Jahr 2035 rechnet Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben. Er sieht einen "heftigen Flächenwettbewerb" zwischen Wohnen und Gewerbe, wo man mit Steuerungsmaßnahmen eingreifen müsse. Franke stellte die Zahlen im Kreistag Bodenseekreis vor.

Bodenseekreis – Schon jetzt sind die Flächen in der Region Bodensee-Oberschwaben knapp. Doch es wird in den nächsten 20 Jahren noch schwieriger werden, dem massiven Zuzug an Menschen, den wirtschaftlichen Anforderungen und dem Erhalt der Naturräume gleichzeitig gerecht zu werden. Dies machte Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands, deutlich, als er im Kreistag die Zielsetzungen bei der Fortschreibung des Regionalplans erläuterte, die am heutigen Freitag in der Verbandsversammlung in Weingarten weiter beraten werden. "Uns geht es gut", konstatierte Franke: "Wir sind bei allen Rankings vorne mit dabei." Die Bevölkerung wachse, die Wirtschaft wachse, erklärte er: "Nur eines wächst nicht: die Fläche."

Der "heftige Flächenwettbewerb" zwischen Wohnbebauung und Gewerbegebiet unter dem Erhalt wichtiger Grünzüge und Frischluftschneisen sei insbesondere im Bodenseekreis und im Schussental eine Herausforderung, der man mit Steuerungsmaßnahmen gerecht werden müsse. Noch stehe der Verband am Anfang des Verfahrens, doch bis Ende 2017 wolle er einen "offenlagefähigen Plan" haben. 2019 hofft Franke die rechtskräftige Fortschreibung in trockenen Tüchern zu haben, die Wegweiser für zwei Jahrzehnte sein müsse.

Vier Themenbereiche seien wichtige Leitlinien für die kommunalen Planungen: die künftige Siedlungsstruktur, der Freiraumschutz, die Sicherung von Standorten und die Trassen für die Infrastruktur. Was zunächst vielleicht harmlos klinge, werde bei näherer Betrachtung zu einer Herausforderung. Zumal die neue Satzung bindendes Ortsrecht für alle Kommunen sei – insbesondere bei den Bauleitplänen. "Wir legen verbindliche Ziele fest, die für alle Planungsträger gültig und nur bei höherwertigen Interessen an anderer Stelle überwindbar sind", betonte Franke.

Das System der zentralen Orte spiele eine wichtige Rolle. Hier sei unter anderem vorgesehen, Salem und Meckenbeuren zu Unterzentren hochzustufen. Dessen Anforderungen seien hier erfüllt. "Das wollen viele werden, da man dann einen Anspruch hat auf großflächigen Einzelhandel." Kernpunkt ist für Franke die Bevölkerungsentwicklung. Prognosen für 2035 reichten von einem Zuwachs von 15 000 bis zu 80 000 Menschen. Wobei der Rückblick eher die obere Grenze nahelege. "Wir reden dabei nur über Zuzug", erklärte der Regionaldirektor: "Einen Geburtenüberschuss gibt es nicht." Dieser Zuzug gehe auf einen Nord-Süd-Trend in Deutschland und eine Wanderung aus Bulgarien und Rumänien zurück, ganz unabhängig von der Flüchtlingsbewegung. Vor diesem Hintergrund müsse man sich von Einfamilienhäusern verabschieden und verdichteter bauen

Die Prognose für den Gewerbeflächenbedarf schwanke zwischen 600 und 1500 Hektar. Zumindest 1000 Hektar werde man für die Region anpeilen. "Den einen wird das viel zu wenig, den anderen viel zu viel sein", beschreibt Franke den Drahtseilakt. Er warne davor, sich aufgrund der aktuell positiven Situation zurückzulehnen. "Wir können unsere Bestände nicht konservieren." Bei nötigen Umstrukturierungen brauche es neben dem Bestand Platz für neue Entwicklungen. Im Entwurf sind unter anderem größere Wohnbauflächen in Ravensburg Süd und interkommunale Gewerbeflächen Richtung Baint, Baienfurt und Berg ausgewiesen. Aus Sicht von Kreisrat Dieter Hornung (CDU) kommen der Bodenseekreis und die Ufergemeinden etwas zu kurz. Hans-Peter Wetzel (FDP) wünschte sich einen Befreiuungsschlag für Sipplingen, das von Schutzgebieten umzingelt ist. Franke machte wenig Hoffnung: "Sipplingen gehört zu den Kommunen, in denen nicht mehr viel geht."

Fotovoltaikstatt Windkraft