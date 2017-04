Friedrichshafen / Konstanz 500.000 Euro weniger Gewinn und neues Kontomodell bei der Sparkasse Bodensee

500.000 Euro weniger Gewinn als im Vorjahr weist die Bilanz 2016 der Sparkasse Bodensee aus, auch die Bilanzsumme ist rückläufig. Die Sparkasse Bodensee will sparen - aber nicht auf Kosten der Kunden: Ein neues Girokontomodell soll neue Kunden überzeugen und einst verlorene Kunden zurückbringen.

Die Sparkasse Bodensee will schlanker und effizienter werden und ist auf diesem Weg im vergangenen Jahr ein Stück vorangekommen, auch wenn das selbst verordnete "Fitnessprogramm", wie es die Sparkasse nennt, noch lange nicht zu Ende ist. Das wurde bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2016 in Friedrichshafen deutlich. Seit bekannt geworden ist, dass die zwei Zentralen in Konstanz und Friedrichshafen an einen anderen Ort auf der nördlichen Bodenseeseite zusammengelegt werden sollen, häufen sich Standortangebote: "Aktuell liegen neun Angebote auf dem Tisch", sagte Vorstandsvorsitzender Lothar Mayer, ohne auf die Örtlichkeiten weiter einzugehen. Zeitlich gebe es keinen Druck. Klar sei: An den Verkauf der beiden Zentralen an der Konstanzer Marktstätte und in der Friedrichshafener Nordstadt ist nicht gedacht. "Wir streben eine Teilvermietung an", so Mayer. Am bestehenden Netz der 26 Geschäfts- und 31-Selbstbedienungsstellen will die Sparkasse Bodensee festhalten. Möglich seien allenfalls "kleinere Anpassungen bei den Öffnungszeiten".

"Es sind richtig schwere Zeiten für Banken", sagte Mayer, der am 1. Mai 2016 die Nachfolge von Werner Allgöwer angetreten hat. Der neue Sparkassen-Chef beschreibt es bildhaft: "Wir haben neue Schienen verlegen müssen und haben gleichzeitig auch schon den Zug auf die neuen Schienen gesetzt. Jetzt können wir wieder beschleunigen." Es ist schwer geworden für die Banker, Geld zu verdienen. Vor den wichtigsten Kennzahlen steht ein Minus. Zinseinkünfte, früher eine sichere Bank, sinken: Der Zinsüberschuss sank binnen Jahresfrist um 6,4 Millionen auf 64,3 Millionen Euro.

"Das schmerzt", gibt Mayer zu. Die Bilanzsumme sank gegenüber 2015 um 89 Millionen Euro auf 4,14 Milliarden Euro (minus 2,1 Prozent). Unterm Strich bleibt ein Bilanzgewinn von 3,1 Millionen Euro, 500 000 Euro oder 13,4 Prozent weniger als 2015 und 2014.

Bei allem Kostendruck, so versichert Lothar Mayer, verblieben die anfallenden Lasten bei der Sparkasse Bodensee, "und nicht bei den Kunden". Das war nicht immer so: Im August 2015 waren teurere Girokontenmodelle eingeführt worden, etliche Kunden kündigten. Wie viele, sagt Sprecher Wolfgang Aich nicht. Nun gibt es nur noch das "Bodensee-Giro" für 5,90 Euro. Alle Kosten für Buchungen, Ein- und Auszahlungen am Schalter sowie Bargeld-Abhebungen an Automaten im bundesdeutschen Sparkassen-Netz sind darin enthalten. Wer eine Kreditkarte oder andere Leistungen will, kann diese kostenpflichtig dazubuchen. Neu ist: Wer mit der S-Card bei derzeit 235 Partnerbetrieben – Händler, Dienstleister und Gastronomen – bezahlt, bekommt zwei bis fünf Prozent der Rechnung aufs Giro zurücküberwiesen. Auch das Digitalgebot entwickelt sich: Mit der Sparkassen-App lassen sich kleinere Geldbeträge per "Kwitt"-Funktion von Handy zu Handy transferieren.

Bei der Sparkasse Bodensee geht es vor allem darum, die Personal- und Sachkosten zu senken. Ende 2016 beschäftigte die Sparkasse Bodensee 834 Mitarbeiter auf umgerechnet 625 Vollzeitarbeitsplätzen. Bis Ende 2018 sollen 85 Vollzeitstellen abgebaut werden, das Ziel liegt bei rund 540. Im vergangenen Jahr wurden 36 Vollzeitstellen gestrichen. Das alles sei durch Fluktuation geschehen, sagt Mayer: Etliche Mitarbeiter seien in Rente oder in Altersteilzeit gegangen, frei werdende Stellen wurden teilweise nicht wieder besetzt. So soll es weitergehen. "Perspektivisch sind wir mit dem Programm durch", gibt sich Mayer zuversichtlich. Nach der Umstrukturierung strich man etliche Arbeitsplätze, 38 Mitarbeiter wurden in einem Pool ("Personalreserve") versammelt. Den Mitarbeitern wird zwei Jahre Zeit gegeben, sich intern auf freie Stellen zu bewerben. Derzeit, so Mayer, hätten 14 dieser Pool-Mitarbeiter noch keine feste Stelle, aber sie arbeiteten schon in Abteilungen mit, wo Bedarf bestehe. Auch an Sach- und Verwaltungskosten wurde gespart: Durch die Optimierung und Digitalisierung von Abläufen konnten 1,7 Millionen Euro eingespart werden.

Kredite an Kunden: 3,06 Mrd. Euro (minus 0,2 Prozent)

Kundeneinlagen: 2,92 Mrd. Euro (minus 2,8 Prozent)

Bilanzsumme: 4,14 Mrd. Euro (minus 3,1 Prozent)

Kundengeschäftsvolumen: 7,08 Mrd. Euro (plus 0,4 Prozent)

Zinsüberschuss: 64,3 Mio. Euro (minus 9,0 Prozent)

Personalkosten: 46,3 Mio. Euro (minus 3,8 Prozent)

Sachkosten: 24,4 Mio. Euro (minus 3,1 Prozent)

Bilanzgewinn: 3,1 Mio. Euro (minus 13,4 Prozent)