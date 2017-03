Überlingen 23-Jähriger riskiert Gefängnisstrafe wegen einer Spielzeugdrohne

Wegen Diebstahl einer Drohne und Körperverletzung wird ein 23-Jähriger zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Räuberischen Diebstahl warf die Staatsanwaltschaft Konstanz einem mehrfach vorbestraften 23-jährigen Mann aus dem westlichen Bodenseekreis vor. Im Mai vorigen Jahres hatte er in einem Geschäft in Überlingen eine Spielzeugdrohne gestohlen. Dem Geschäftsinhaber, der ihn verfolgte, versetzte er einen Faustschlag auf die Backe. Nach der Beweisaufnahme hielt das Gericht lediglich einen Diebstahl mit Körperverletzung für erwiesen und bestrafte den 23-Jährigen mit zehn Monaten Haft auf Bewährung.

Als ungewolltes Kind eines gewalttätigen Alkoholikers und späterer Heimzögling hatte der 23-Jährige keinen guten Start ins Leben. Das nahm das Gericht zur Kenntnis. "Aber einem Opfer tut es immer gleich weh, egal ob der Schlag von jemandem mit schwieriger Kindheit kommt oder von einem anderen", hielt die Vorsitzende Richterin dem Angeklagten vor.

Im Mai vorigen Jahres streifte der Angeklagte unter Drogen- und Alkoholeinfluss mit einigen Kumpels durch einen Spielzeugladen in Überlingen. Dort entdeckte er eine Spielzeugdrohne, die er haben wollte. Er schob sie in den Hosenbund und wollte das Geschäft verlassen. Doch das Kontrollgerät schlug Alarm und der Ladenbesitzer wurde aufmerksam. Der 23-Jährige rannte los und warf das Diebesgut weg. Dabei verlor er auch sein Handy. Der Verfolger hob beide Gegenstände auf. Da rannte der Dieb zurück und versetzte dem Mann einen Faustschlag auf die Backe, sodass er zu Boden ging. Passanten konnten ihn festhalten, bis die Polizei kam. Vor Gericht erklärte der 23-Jährige, er habe nur deshalb so reagiert, weil er wegen seines Handys in Panik geraten sei.

Die Vorsitzende Richterin fragte ihn, warum er überhaupt so einen Blödsinn gemacht habe. Er sei gerade vier Monate zuvor wegen eines Drogendelikts verurteilt worden und stand unter Bewährung. Das sei damals gewesen, meinte der 23-Jährige. Aber nach der inzwischen verbüßten Haftstrafe und der Geburt seiner Tochter, habe er seine Einstellung zum Leben geändert. Seine Bewährungshelferin konnte bestätigen, dass er in der Zwischenzeit eine Art Reifeprozess durchlaufen hat. Alles, was man als Haftentlassener ohne festen Wohnsitz tun kann, um sein Leben wieder auf die Reihe zu bringen, habe er nachweislich getan. Nebenbei leistete einen Teil der auferlegten Sozialstunden ab. Auch Alkohol und Drogen spielten keine Rolle mehr, ergänzte der 23-Jährige. Er habe eine "wunderschöne Tochter", der er ein guter Vater sein wolle. Außerdem stehe er wegen einer Persönlichkeits- und Verhaltensstörung unter Betreuung. Eine Bewährungschance wollte ihm das Gericht nur unter der Bedingung geben, dass er sich regelmäßigen Drogenkontrollen unterzieht, auf Alkohol verzichtet und einer psychotherapeutischen Behandlung zustimmt. Das versprach er.