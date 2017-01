Ravensburg/Meckenbeuren 22-jähriger Messerstecher zu fast zehn Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Ravensburg hat am Mittwoch einen Mann aus dem Bodenseekreis zu einer fast zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.

Angehörige und Sportfreunde reagierten geschockt nach dem Urteil: Wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verhängte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg gegen einen 22-jährigen Mann aus dem Bodenseekreis eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und zehn Monaten. Am Morgen des Dreikönigstags vor einem Jahr hatte der alkoholisierte junge Mann vor der Festhalle in Meckenbeuren einen 30-jährigen Landwirt mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Richter Jürgen Hutterer: “Der Mann wurde Opfer einer hinterhältigen Attacke“.

Mit dem Strafmaß ging die fünfköpfige Schwurgerichtskammer deutlich über die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hinaus. Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl hatte für den „feigen und hinterhältigen Angriff“ eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und vier Monaten beantragt und wie der psychiatrische Sachverständige Hermann Aßfalg wegen des Alkoholproblems des Angeklagten eine zeitlich begrenzte Unterbringung in einer Entziehungsanstalt befürwortet. Richter Hutterer sah dafür jedoch keine Notwendigkeit, denn „der Angeklagte ist kein haltloser Säufer. Wer um sein Problem weiß und nichts dagegen tut, muss die Folgen tragen“. Diehl in seinem Plädoyer: “Die Tat macht uns ratlos“.

Das große Publikumsinteresse an den drei Prozesstagen zeigte die Betroffenheit vieler Menschen über den blutigen Vorfall, der völlig lapidar begann. Am Dreikönigsmorgen hatte der Angeklagte nach einem Wortgeplänkel in der Festhalle und dem vermeintlichen Diebstahl seiner Jacke fünf Winterjacken fremder Festbesucher geschnappt und war damit ins Elternhaus gelaufen. Dort nahm er ein Küchenmesser (Klingenlänge 18 Zentimeter), lief zurück zur Festhalle, wo er dem „Zufallsopfer“ das Messer mit großer Wucht in den Nacken stieß, was das Opfer nur mit Glück und einer Notoperation überlebte. Nach der Tat warf der Messerstecher die Tatwaffe und seine Jacke in die Schussen. Im Verlauf der Monate dauernden Ermittlungen wurden mehr als 100 Menschen befragt, bis man auf die Spur des jungen Mannes kam. Nüchtern als „höflicher, netter und zuverlässiger Junge“ beschrieben, wurde jedoch bekannt, dass er unter Alkoholeinfluss „wesensfremde Reaktionen“, zeigte, sprich aggressiv und unvermittelt pöbelnd reagierte. Deshalb hatte der Sachverständige Aßfalg, wenn auch erfolglos, an das Gericht appelliert: “Es ist unerlässlich, dass der Angeklagte eine Suchttherapie macht.“

Verteidigt wurde der Mann von Gerd Pokrop aus Friedrichshafen. Der beantragte, seinen Mandanten nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechseinhalb Jahren Haft zu verurteilen, denn der habe ja das Messer nach dem Angriff herausgezogen und auf weitere Attacken verzichtet. Richter Hutterer sah für solche Überlegungen „keinen Raum“. Und da blieb noch der Satz des Opfers zu seiner Einstellung zum Täter in Erinnerung. „I triff mi morgen wieder mit meinem Psychologen und habe immer noch das Gefühl, hinter mir stehen zwei bis drei Personen...“ Eine noch im Gericht übergebene Geldsumme von 10 000 Euro schien kein Ersatz für anhaltende Gesundheitsbeschwerden zu sein.