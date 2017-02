Bodenseekreis 190 angehende Referendare vereidigt

190 Lehramtsanwärter haben sich am Mittwochvormittag in der Aula des Bildungszentrums Buch versammelt, davon 72 für den Grundschulbereich.

Lena Theurer will Kinderaugen zum Leuchten bringen, wenn sie mit ihren Schülern experimentiert oder Neues entdeckt, Nikolaus Ricken möchte bei Schülern Lebensfreude wecken und sie befähigen, eine eigene Meinung zu bilden. "Ich möchte Kinder anleiten, weltoffene Menschen zu werden, die andere und die Natur wertschätzen", sagt Diana Wenzel. Stefanie Hamm hat vor, später an einer Hauptschule zu unterrichten: "Nach meiner Erfahrung sind das die ehrlicheren Schüler." So verschieden die neuen Anwärter für das Lehramt sind – gemeinsam ist ihnen eine gute Portion Idealismus und die Bereitschaft, sich für Kinder und Jugendlichen einzusetzen. 190 Lehramtsanwärter haben sich am Mittwochvormittag in der Aula des Bildungszentrums Buch versammelt, davon 72 für den Grundschulbereich. Nach dem ersten Staatsexamen sind sie frisch gebackene Referendare und Beamte auf Widerruf.

Kinder der Albrecht-Dürer-Grundschule begrüßen sie mit einer Kurzversion ihres Musicals "Kunterbunt": Weil sich jede Farbe für die Wichtigste hält, zieht Königin Kunterbunt jeden Tag andersfarbige Umhänge und Brillen an. Die Farben haben immer weniger miteinander zu tun und verblassen. Erst als die Königin die Brille absetzt und bunten Farbenregen über das Land verteilt, finden sie zur Leuchtkraft zurück. "Bist du froh, farbenfroh, ist ein Leben ebenso wie ein Regenbogen hoch im Sonnenschein", singen die Kinder.

Das Thema Buntheit und Vielfalt zieht sich durch den Vormittag: Bei den Punkten Inklusion, Flüchtlinge und Demokratie oder Teilhabe berührten sich Lehrersein und Politik, sagt Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid. "Sie haben einen der spannendsten Berufe, die es gibt, auch weil diese drei Faktoren auf Sie zukommen." Sie sollten bei jedem Schüler, ob behindert oder nicht, Stärken und Schwächen erkennen und anderen Kulturen mit Toleranz begegnen, ohne eigene Werte zu verleugnen. So könnten sie mit den Schülern demokratische Prozesse einüben. "Kinder sollen sich selbst eine Meinung bilden lernen", sagt Schmid.

"Es erwartet Sie eine bunte Mischung von Kindern", sagt Annely Zeeb vom Kultusministerium. "Sie haben verschiedene Religionen und Kulturen, manche haben Behinderungen, manche sind Flüchtlinge, manche hochbegabt. Alle erwarten von Ihnen, dass Sie sie ernst nehmen und sich um sie kümmern." Lehrer zu sein, das sei kein Job, sondern eine Haltung. "Die Kinder werden euch herausfordern, zum Lachen und Nachdenken bringen und manchmal auch nur Bahnhof verstehen", sagt Emma Heinz, Referendarin im zweiten Jahr. Das Referendariat sei eine Zeit voller Überraschungen. "I see fire", singt daraufhin die Schulband des Bildungszentrums.

Ehe sie auf die Verfassungen der Bundesrepublik und des Landes Baden-Württemberg vereidigt werden, bekommen die Referendare noch Tipps: "Schaffen Sie Beziehungen, Beziehung ist die Voraussetzung jeder Lernbereitschaft", sagt Karl Hanschuh, Direktor des Lehrerseminars in Meckenbeuren. "Gehen Sie offen auf Kolleginnen und Kollegen zu", sagt Ottmar Rupp, Vorsitzender des örtlichen Personalrats. Mit einem Reisesegen aus Irland entlässt der Chor des Seminars die Teilnehmer in die Pause, ehe die Kurse beginnen.



