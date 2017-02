Bermatingen Zwischen Wehmut und Erleichterung: Tschüss, Fasnet!

Die Fasnet ist beendet, der Narrenbaum gefällt: Bermatingen kehrt wieder zum Alltag zurück.

Bermatingen (jmh) Der Baum ist gefällt, gerade noch wird er von den Mitgliedern der Zimmermannsgilde in transportable Stücke zersägt und das Narrenbaumloch ist nun wieder geschlossen. Ein junger Schneller erfüllt ein letztes Mal die Luft mit dem Knall seiner Karbatsche.

Mit einer Mischung aus leichter Wehmut und etwas Erleichterung schauen Narrenpolizist André Partikel und Narrenvater Hemmes, der bald wieder einfach der Thomas Frick sein wird, dem Geschehen zu. "Das waren schon einige verrückte Tage, die wir da seit dem Schmotzigen erlebt haben", resümiert Hemmes und Partikel stimmt ihm gedankenversonnen zu. Ja, es waren schon herrlich närrische Tage mit Narrenelternhochzeit, Umzug und den Auswärtsterminen.

Nachdem der Baum zersägt und verladen ist, wird er am Abend in der Zunftstube beim feierlichen Kehraus versteigert. Was aus ihm einmal wird, ist natürlich noch offen. In der Vergangenheit endete er oftmals als Brennholz, aber manch einer weihte ihn der Nachhaltigkeit und ließ ihn als Sitzbank weiterleben.

Mit der symbolischen Verbrennung von Fasnetshexe Eulalia und gefeierter "schwarzer" Messe findet die diesjährige Fasnet schließlich ihren feierlichen Endpunkt. Dann kehrt wieder Normalität in den Bermatinger Alltag ein, doch insgeheim sind wahrscheinlich viele schon sehr gespannt auf das kommende Motto, das an Martini verkündet wird. Spätestens ab dann freuen sich vermutlich viele wieder auf den nächsten Dreikönigstag, wenn es wieder heißt: Narri Narro!