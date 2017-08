Bermatingen "Wissen, was geht!" bei Rohwedder: Schnuppern hilft bei der Berufswahl

Ein Azubi beim Bermatinger Montageanlagen-Unternehmen Rohwedder zeigt ganz praktisch, welchen Nutzen das Schnupperprojekt hat: Er hat sich vor zwei Jahren bei der Firma umgesehen, jetzt arbeitet er dort. Sechs Teilnehmer haben in diesem Jahr die Chance genutzt und sich über Ausbildung informiert.

Nach der Programmierung startet der Vorgang: Die Maschine fräst aus Aluminiumplatten die drei Buchstaben WWG. Sie stehen für "Wissen, was geht!", das Projekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis, bei dem Schülern einen Einblick in Betriebe der Region gewinnen. Die fünf Jungen und das Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren schauen zu und hören, was Nico Burmester ihnen erklärt. Der 20-Jährige ist Auszubildender im bald dritten Lehrjahr. Sein Kollege Florian Stötzner, 18 Jahre alt und aus Markdorf, hat bereits ganz praktisch von "Wissen, was geht!" profitiert: Er hatte vor zwei Jahren bei Rohwedder geschnuppert und sich nach einem Vergleich mit einer anderen Firma für Rohwedder entschieden: "Das war eine große Hilfe", sagt er über das Projekt.

Die sechs aktuellen Teilnehmer dürfen in die vielfältigen Arbeitsweisen bei Rohwedder schnuppern. Das Unternehmen stellt Montageanlagen für die Automobil-Zuliefererindustrie, Medizintechnik und Konsumgüter her. Die Schüler sehen die Gehäuse aus Aluminiumprofilen, wie die Automatisierung über Druckluft erfolgt und sie sehen die Teile, die speziell angefertigt werden müssen. Norbert Merkel ergänzt dabei die Ausführungen von Burmester und führt die Interessierten im Auftrag der Rohwedder Macro Assembly GmbH durch die Hallen. Er ist Ausbildungsleiter, seit 2017 als Selbstständiger in seiner neu gegründeten "Norbert Merkels Talentwerkstatt".

Bei Rohwedder wird im Verbund ausgebildet, was Katrin Kühnle von der Wirtschaftsförderung besonders bemerkenswert findet: "Firmen, die nicht die Möglichkeit haben, die Ausbildungsanforderungen komplett zu leisten, können einen anderen Betrieb damit beauftragen. Die Zusammenarbeit der Unternehmen ist auch Ziel der Wirtschaftsförderung."

Die Arbeit ist bei Rohwedder dann geprägt von neuen Anforderungen für den Sondermaschinenbau und daher sehr abwechslungsreich. "Ich freue mich jedes Jahr, dass junge Leute dabei sind, um sich einen Eindruck aus dem Arbeitsleben zu verschaffen", sagt Norbert Merkel. Zu ihnen zählt Kai, 14 Jahre alt und aus Bermatingen. Sein Vater habe lange hier gearbeitet und er wollte wissen, was dieser hier gemacht habe. Der 14-jährige Elias aus Salem-Buggensegel wollte sich über verschiedene Berufe informieren und hat sich bei Rohwedder auch für ein Praktikum beworben. Das möchte er mit Erfahrungen in einer anderen Firma vergleichen. Jana Barber, ebenfalls 14, aus Markdorf-Hepbach möchte unbedingt einen technischen Beruf ergreifen und wie ihr Vater mit Metall arbeiten. Weil sie noch nicht weiß, in welcher Firma das sein soll, kommen ihr die Schnuppertage sehr gelegen. Von Rohwedder ist sie angetan: "Das Unternehmen ist zwar kleiner als einige andere, aber sie haben hier große Ausbildungsmöglichkeiten. Die Azubis sind alle sehr nett und der Ausbildungsleiter ist hier, was woanders nicht immer der Fall ist." Kleinere Betriebe findet sie gut, weil man sich untereinander besser kenne.

Das Projekt

"Wissen was geht!" ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Es wird in Kooperation mit im Bodenseekreis ansässigen Unternehmen und Institutionen kreisweit durchgeführt. Dabei können interessierte Schüler während ihrer Sommerferien renommierte Ausbildungsbetriebe kennenlernen. Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren erhalten an einem halben Tag mit Führungen, Übungen und Gesprächen einige Einblicke in die Unternehmen. Gleichzeitig können die Firmen sich und ihre Ausbildungsangebote präsentieren. (keu)