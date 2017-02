Bermatingen Wilde Gesellen ziehen in Bermatingen durchs Dorf

Beim Umzug sind coole Rocker, ausgeflippte Hippies, punkige Trullas und säbelrasselnde Piraten dabei.

Bermatingen-Ahausen (keu) Ein Motto – viele Auslegungen: Die Narren in Ahausen, Mitglieder der Moschtobstzunft und jede Menge sonstige Bürger, hatten sich am Schmutzige Dunschdig zum diesjährigen Jahresthema "Born to be wild" wieder originelle Gruppen ausgedacht. Sie kamen als coole Rocker, ausgeflippte Hippies, wilde Tiere, schräge Musiker, punkige Trullas oder säbelrasselnde Piraten. Angeführt von den unermüdlichen örtlichen Musikern folgten sie dem im Sägewerk Heinrich Schellinger abgeholten Narrenbaum durchs Dorf.

An acht Stationen – bei Kurt Mayer 2017 nach vielen Jahren zum letzten Mal – wurden sie wie stets mit typischen fasnächtlichen Leckereien und Getränken bewirtet – ein Brauch, der von allen sehr geschätzt wird. Schon frühmorgens hatten die Musiker sich nach dem Wecken der Bürger mit einem Frühstück bei einer Privatperson stärken können.

Nachmittags wurde dann das Symbol der Fasnet unter großem Hallo vor der neuen Machtzentrale der Narren, dem Alten Rathaus, aufgestellt. Die Kleinsten durften anschließend den Narrenbaum vier Meter hinaufklettern, um die Süßigkeiten abzupflücken, die am Ring hingen. Hier gab Jonas Bechinger Tipps zum Klettern und sorgte bei Unerfahrenen für "Nachschub". Mit dem abendlichen Hemdglonkerumzug wurde der hohe närrische Feiertag beendet.