Bermatingen Wer hat eine Stunde Zeit? Schulbücherei sucht Vorlese-Paten

Die Bücherei in der Grundschule und der Familientreff Bermatingen suchen Paten und Kinder für Vorlese-Stunden. Denn das Projekt in der Schulbücherei kommt bestens an und soll weiter wachsen.

Die Lesepatinnen sind glücklich: Dem Frauen-Kleeblatt macht seine Aufgabe großen Spaß. Einmal die Woche lesen Birgit Grau, Christtraude Horwath, Heide Kohnle und Doris Pagel abwechselnd Kindern in der Bücherei der Grundschule vor. Was heißt vorlesen? Das ist mehr. Denn mit den Kindern, meistens Vier- bis Fünfjährige, entwickeln sich oft Dialoge: spannend, witzig, erstaunlich.

Als Sabine Weeber, die Leiterin der Schulbücherei, Lesepaten gesucht und in Sonja Heger, der Leiterin des Familientreffs, schnell einen Kooperationspartner gefunden hatte, meldeten sich die vier Frauen auf den Aufruf hin und das Projekt konnte im März 2016 starten.

Sie sind alle von der Bedeutung des (Vor-)Lesens überzeugt. "Es fördert Sprache. Die Kinder lernen zu sprechen. Es erweitert den Wortschatz und die Fantasie wird gefördert", so Sabine Weeber. Sonja Heger war sogleich von der Idee überzeugt: "Zwei Gedanken – ein Projekt. Wir hatten im Familientreff das nötige Umfeld und dachten, in der Bücherei sind die Kinder gut aufgehoben. Daraus wurde dann eine gemeinsame Sache. Viele Mütter müssen arbeiten. Ihnen fehlt die Zeit zum Vorlesen und und das Heranführen an Bücher ist etwas wertvolles Bleibendes."

Deshalb bewirbt sie mit Flyern die Aktion und erhofft sich noch mehr Kinder zur Vorlesestunde, auch und gerade weniger Lesefreudige.

Da Vier- bis Neunjährige zusammenkommen, findet auch eine Vernetzung zwischen den Altersgruppen statt. Für die Lesepatinnen ist das eine kleine Herausforderung. Denn was Vierjährige mögen, ist für die Älteren vielleicht uninteressant. "Ich suche mir dann zwei unterschiedliche Bücher heraus. Wenn die Kinder anfangen, auf den Stühlen herumzurutschen, dann merke ich, es reicht", stellt Christtraude Horwath fest.

Stur Vorlesen ist auch nicht Doris Pagels Vorgehensweise: "Ich frage mal zwischenrein etwas oder erzähle von meinen Enkelkindern, zeige mehr Bilder, je nach Situation. Einmal saßen fast alle fünf Kinder auf meinem Schoß", berichtet sie lächelnd.

Lektüre gibt es ausreichend und Leseempfehlungen von Sabine Weeber dazu – oder man lässt die Kinder selbst auswählen. Sie freute sich erst jüngst über Bücherspenden von Müttern und nimmt sie freudig weiter entgegen.

Gesucht werden nun weitere Lesepaten, gerne auch männliche. Rentner und Senioren gebe es doch genug. Die einzige Befähigung sei, Vorlesen zu können, und etwas Empathie, um sich auf die Kinder einzulassen. Auch über mehr Zulauf von Kindern würden sich alle freuen. "Wir haben die Zeiten extra familienfreundlich gestaltet", so Weeber. "Schön ist es, wenn die Kinder von Anfang an die Geschichte hören können", sagt Birgit Grau, die sich auch an eine lustige Begebenheit erinnert: "Ich musste mal Dinosauriergeschichten vorlesen und meine Zunge hat sich schon fast verknotet bei all den Namen. Und die Kinder wissen ganz genau, wie sie heißen."

Mitmachen? So geht's

Das Vorlesen für Kinder in der Bücherei der Grundschule, eine Kooperation mit dem Familientreff Bermatingen, richtet sich an Kinder von vier bis neun Jahren. Zwei bis sechs Kinder hören zu, maximal acht sollen es sein. Das Vorlesen ist immer mittwochs von 15.15 bis 16.15 Uhr, außer in den Schulferien. Die Lesepaten sind etwa alle vier bis fünf Wochen einmal an der Reihe. Gesucht werden weitere Lesepaten, gerne auch männliche. Bei Interesse: einfach vorbeikommen.