Bermatingen Weinfest-Wochenende in Bermatingen: Drei Tage Geselligkeit am Torkel

Weinfest-Wochenende in Bermatingen: Drei Tage Geselligkeit am Torkel

Weinfest punktet mit familiärer Stimmung und wartet mit einer Premiere auf: Erstmals präsentiert sich die Modern-Brass-Band „Echt Brass – echt krass!“ Wie die Vorbereitung und das Programm aussehen, verrät Festwirtin Katja Fröhlich.

Bekannt ist es von Owingen bis Eriskirch, das kleinere Weinfest in Bermatingen – und auf einen größeren Radius kommt es auch gar nicht an. Denn Superlative – wie etwa die Anzahl der verkauften Weinflaschen oder ob es ein, zwei oder gar drei Tausend Besucher waren – zählen hier nicht. Beim Torkelfest auf dem Weingut Dilger geht es familiär und vor allem gesellig zu. Am Samstag ist es wieder so weit und bis Montagabend wird direkt neben dem historischen Torkel gefeiert. Aus Hagnau kommt, wie im vergangenen Jahr, Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Stanecker, um zusammen mit der Vorsitzenden des Musikvereins Bermatingen, Anna Reisch, das Fest zu eröffnen.

Das geht natürlich nicht ohne Musik, daher hat der gastgebende Musikverein Bermatingen vier befreundete Blaskapellen aus der Region und für den Samstagabend die Partyband „Die Lausbuba“ eingeladen. Außerdem gibt es am Sonntag eine Premiere: „Gegen 18.30 Uhr werden sich zum ersten Mal unser „Luki“ und seine neue Modern-Brass-Band „Echt Brass – echt krass!“ dem Publikum präsentieren“, erzählt Anna Reisch.

Planung läuft seit zwei Monaten

Damit an den drei Tagen auch alles klappt, hat Festwirtin Katja Fröhlich alle Hände voll zu tun, denn die Organisation von so einem Fest braucht Zeit: „Man fängt schon zwei Monate vorher mit der Planung an, das geht vom Bestellen des Zeltes, über die Dekoration der Bühne bis hin zum Organisieren von Blumensträußen.“ Aber bei Katja ist der Nachname Programm, immerhin ist sie seit 2013 Festwirtin im Verein. Bei ihr läuft alles ziemlich routiniert ab, entsprechend kann sie gelassen sagen: „Die Vorbereitungen sind dieses Jahr perfekt im Zeitplan“. Jetzt muss nur noch der Aufbau reibungslos funktionieren und sie kann erst mal aufatmen.

Richtig Trubel kommt dann an den drei kommenden Festtagen selbst auf: „Man ist Ansprechpartner für viele Kleinigkeiten: Wo ist dieses oder jenes? Wann kommt der oder die?“, schildert Fröhlich. Wenn zum Schluss alles gepasst hat und alle ein tolles Fest hatten, dann sei man glücklich, wie sie sagt. Daher freut sie sich schon darauf, am Montagabend nach dem Feierabendhock, mit einem Gläschen eiskaltem Müller Thurgau halbtrocken, auf dem Festplatz zu sitzen mit der Gewissheit, dass alles geklappt hat und sowohl die Gäste als auch die vielen Helfer drei schöne Tage hatten.

Führung zeigt Weinkeller

Wer sich über den Genuss des Weines hinaus dafür interessiert, wie bei es bei Dilgers im Weinkeller aussieht, der kann am Sonntag, 14 Uhr, an einer Führung teilnehmen. Winzermeister Mathias Dilger persönlich lädt auf einen informativen Streifzug durch seinen Keller.

Programm