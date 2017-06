Bermatingen Vorfreude auf Bärenhausen: Start der Ferienspielstadt ist am 15. August

Viele Kinder fiebern der Ferienspielstadt Bermatingen schon jetzt entgegen. Doch bis am 15. August die erste Rakete zum Start gezündet wird, gibt es für das Organisationsteam und die Projektleiter für das dreitägige Event noch viel vorzubereiten.

Am 15. August geht die Ferienspielstadt Bärenhausen an den Start. Beim zweiten Großgruppentreffen im Mesnerhaus mit etlichen neu Engagierten wurden die letzten Bastel-Vorhaben festgelegt, die Arbeiten und Aufgaben verteilt, Material- und andere Bedürfnisse erfragt.

Zwar war an diesem Abend die Teilnehmerrunde mit 26 Personen sehr groß, doch in diesem Jahr wird es zwei Projekte weniger als 2016 geben – und danach wird sich auch die Teilnehmerzahl richten. Für rund neun Projekte werden etwa 80 Kinder in der Ferienspielstadt aufgenommen, sagte Orgateam-Leiterin Jutta Kienle nach der Besprechung.

Dafür erwartet die Kinder in diesem Jahr wieder einiges Neues und viel Abwechslung. An vielen Stationen sind Phantasie und Geschick beim Basteln und Handwerken gefragt. Allerlei Nützliches kann entstehen: Stiftehalter aus Blechdosen, verziert mit Emoticons wie Smileys, Badebomben, Handyladestationen aus leeren Shanpoo-Flaschen, Tischkicker und Aquarien aus Schuhkartons, Sparschweine aus Pappe, Geldbeutel aus Tetrapacks, es werden T-Shirts gebatikt und mit Nägeln und Faden Bilder gestaltet. In der Nähwerkstatt sind Beanie-Mützen, Gürtel und Federmappen angesagt und es werden Kerzen gegossen. Die Gruppe Konkret XL hat dieses Jahr wieder ein besonderes, in der Ferienspielstadt bleibendes Projekt im Visier.

Für die Projekte wird Material gesucht: Große, weiße, leere Shampooflaschen, Kerzenreste, stabile Schuhkartons mit Deckel, Blechdosen und Sechser-Eierkartons. Zeiten und Orte für die Abgabe werden noch bekannt gegeben. Zu den konstanten Projekten gehören Bank, Arbeitsamt, Post, Zeitung, Radio und Elterngarten, in dem man Kaffee und Kuchen bestellen kann, und der Bärengarten, in dem die Jüngsten der Projektleiter betreut werden.

Das Orga-Team besteht nach wie vor aus den sechs bewährten Helfern: Leiterin Jutta Kienle ist für alles Bürokratische zuständig, Ansprechpartner und Springer auf dem Platz. Bernd Bühler hat Auf- und Abbau der Zeltstadt und alles Technische im Blick, Tobias Meschenmoser informiert die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit, Melanie Waibel und Tamara Jauch sind für Material- und Spendenbeschaffung zuständig und Karin Köchling für Teampflege, Getränke und Verpflegung. Das „Landgasthaus Zollerstuben“ liefert erneut das Mittagessen.