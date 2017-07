Markdorf Von diesem Garten nähren sich viele

Gemüse, Obst und Blumen gedeihen bei Jeannine und Josef Heitmar in Hülle und Fülle. Im letzten Teil unserer Serie "Mein Garten" erhalten wir Einblick in ein Paradies voller Dinge, die man essen kann.

Bermatingen – Der Garten von Heitmars in Bermatingen nährt viele und ist Heimstatt für Zwei- und Vierbeiner, Insekten sowie jede Menge Vögel. "Ich habe nur einen Nutzgarten", wehrte Jeannine Heitmar zunächst ab, als sie auf ihr Grün vorn und hinter dem Haus angesprochen wurde. Von wegen! Und: Auch Gemüse kann wunderschön aussehen – und erfreut neben dem Auge auch den Magen.

Besonders, wenn es biologisch gezogen und ebenso gespritzt wurde, was nicht nur ihre tierischen Mitesser zu schätzen wissen – leider auch die Schnecken! Vor dem Haus gedeihen Kartoffeln, die den gesamten Jahresvorrat für den Eigenbedarf decken. Die Kartoffelkäfer liest Jeannine Heitmar mit der Hand ab. Fit bleibt sie beim Setzen, Pflanzen und Pflegen von Buschbohnen, Karotten, Sellerie und Zucchini. Sommersalate gibt es und im Winter wird Feldsalat gesetzt. "Wir kaufen nie einen grünen Salat dazu", sagt sie. Gurken schlängeln sich durchs Beet, die Luftzwiebeln kann man im Stehen ernten, an Erdbeeren kann man sich satt essen und es blieb noch Platz für Experimente: Aus Demeter-Samen zog sie diesmal einen Romanesco, den Ursprung des Blumenkohls. Als Setzling gab es ihn nicht. Neugierig flattern ein paar Kohlweißlinge um die Blätter. Mal sehen, ob der alte Neuling vollends gedeiht.

Eine Beet-Seite umsäumen Sträucher mit Himbeeren und mit Kultur-Heidelbeeren. Huch, die stecken ja in eingegrabenen Riesen-Töpfen? "Sie vertragen keinen kalkhaltigen Boden. Auch wenn man sie zunächst in Moorboden pflanzt, wäscht sich der mit der Zeit aus. Deswegen bleiben sie in den Töpfen und ich gieße sie deshalb auch nur mit Regenwasser", sagte Jeannine Heitmar. Eine Kostprobe von den dicken blauen Beeren reicht sie, in Muffins verbacken, an ihrem Lieblingsplatz im Garten hinter der Garage. Unter dem 1963 gepflanztem, schattenspendenden Apfelbaum weht meist ein kleines Lüftchen. Und er ist groß genug, dass man eine Hängematte von Ast zu Ast spannen kann, auf der Josef Heitmar sein Power-Napping pflegt. Früher nannte man das Nickerchen.

Power braucht der Mann von Jeannine Heitmar, wenn er fürs Wohlbefinden der anderen Art unterwegs ist: Er macht Holz im Wald, spaltet und schichtet es zu großen Biegen im Garten auf, was ebenfalls sehr hübsch aussieht. Im Winter verbreitet das Feuerholz eine wohlige Wärme im Kaminofen. Warm ums Herz wird einem, wenn man um die Heimstatt für die vielen Tiere weiß: Alle Arten von Meisen, Rotkehlchen, Hausrotschwänzchen, Spatzen, Amseln, Buntspechte, Grasmücken, Dompfaff, Kleiber, Eisvogel nisten hier und/oder bedienen sich am Fast Food gesunder Art beim "Drive oder Fly in". Heitmars bereiten Igeln eine Winterstatt mit Laubhaufen. Marder durchforsten das Gelände und ab und zu marschiert auch ein Fuchs hindurch; der Wald ist nicht weit entfernt.

Zu den erworbenen Haustieren zählt Mampfi, eine etwa 20 Jahre alte griechische Landschildkröte. Sie genießt ihr Leben im umzäunten Gelände mit Unterschlupf und lässt sich Erdbeeren und mehr schmecken. Ein schnelles "Happ" – und zack ist die süße Leckerei geschnappt. Ihr Kumpel Speedy hat das Gartenparadies im vergangenen Jahr fürs Oberirdische verlassen. Dagegen werden die Kois im Teich wohl uralt: Rund 20 Stück – rote, weiße, bunte und sogar gelbe – tummeln sich und suchen an heißen Tagen Sonnenschutz unterm Blätterdach der blühenden Seerosen – oder gehen auf Tauchstation, wenn die Enkel ihn zur Abkühlung nutzen. Rings ums Wasser wachsen ein roter japanischer Ahorn, Buchs als Kugelbäumchen, Zebragras, eine Muschelzypresse und Tag-Lilien.

Nicht weit entfernt leuchten schon die ersten roten Tomaten, eine kleine Kolonie unterschiedlicher Arten, unterm Dach, weshalb man hier nicht spritzen muss. Davor duften Dill, Petersilie, Schnittlauch, Schnittknoblauch (er schmeckt nach Knoblauch, ohne dass man nach ihm riecht), Liebstöckel, Ysop, Thymian, Estragon, Majoran, Bohnenkraut, Rosmarin. Zitronenmelisse, Pfefferminze und Salbei werden getrocknet und als Tee getrunken.

Das kleine Gewächshaus birgt exotische Kräuter asiatischer Art: Zitronenbasilikum, Thai-Basilikum, Dill, Wasabi, Wasserspinat und Koriander. Blumen gibt es auch: Rosen, Rittersporn, große Sträucher mit Bleiwurz, weißes und blaues Solanum begrüßen den Besucher an der Einfahrt.

Alles wird biologisch mit Brennesselsud gespritzt und mit dem gesiebten, einjährigem Kompost gedüngt. Selbstverständlich mit eigenem. Hier ist Josef Heitmar Spezialist. Begeistert erzählt er von der Machart: Finger weg von der Plastik-Tonne! Hier verfaule der Abfall, aber er verrotte nicht, warnt er. "Wir hatten noch nie Mäuse oder Ratten", führt er das aufs kleingeschredderte Material und den Mix aus Ästen, Wurzeln, Erde, Laub, Obst- und Gemüseabfällen, Eierschalen, Kaffeesatz, Steinmehl und phosphathaltiger Holzasche zurück und auf den mit Holzlatten eingegrenzten, offenen und luftdurchlässigen Komposter. Einmal schnuppern. Erstaunlich! Der Kompost riecht nicht im Geringsten. Hier fühlen sich auch Kürbisse sauwohl. "Ich mache alles, was nicht gut sein soll – und bei uns wird es gut", sagt er schmunzelnd.

Drei Stunden täglich investiert Jeannine Heitmar in den Garten – mit Gießen von Hand. "Die Arbeit ist Spaß und man schätzt das Essen, denn es gibt manchmal auch Misserfolge", sagt die 63-Jährige. Sie ist der Meinung, dass Gemüse im Geschäft auch teurer sein müsste, um es mehr wertzuschätzen.

Jeannine Heitmars Gartensteckbrief

Meine Lieblingspflanze: "Mir gefällt einfach alles. Bei den Blumen liebe ich die blauen."

Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: "Die Treibjagd auf Schnecken. Und Läuse."

Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: "Das Gewächshäuschen war das teuerste, der Korkenzieherhasel und diverse Zierpflanzen das günstigste, da es Geschenke vom Sohn waren. Ebenso der Schnittknoblauch, aus Samen Gezogenes und getauschte Pflanzen." (keu)

TIPP: "Mit dem eigenen Komposthaufen spart man sich die Müllgebühren und weiß, was drin ist. Zu viele Schalen von Zitrusfrüchten sollten nicht dazu."