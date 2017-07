Bermatingen Volkstänze und Blasmusik auf dem Dorfplatz

Ahausen begeht Jakobus-Patrozinium mit Gottesdienst und Fest

Bermatingen (jmh) Mit donnernden Salutschüssen aus der Kanone des Kameradschaftsvereins wurde das Patrozinium von Sankt Jakobus in Ahausen am Morgen eröffnet. Nach dem Antreten der Vereine mit Fahnenabordnungen am Rathaus folgte der Festgottesdienst, feierliche umrahmt durch die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Bermatingen. Anschließend wurde auf dem neuen Dorfplatz hinter der Kirche ein fröhliches Jakobifest gefeiert. Der Musikverein Ahausen spielte zum Frühschoppenkonzert auf und die fleißigen Helfer des Kameradschaftsvereins sorgten unterdessen für die Verköstigung der Gäste.

Der Vorsitzende des Vereins, Eberhard Fonferek, zeigte sich entsprechend zufrieden: "Es gibt keinen Grund, unzufrieden zu sein, das Wetter stimmt und es sind viele Besucher gekommen, toll." Besonders freute er sich auf den zweiten Programmpunkt des Tages: Die Gesangs- und Tanzgruppe "Stella Bianca" aus Brasilien. Die Folkloregruppe hat sich dem Erhalt von Liedern und Tänzen ihrer italienischen Vorfahren verschrieben, die einst nach Brasilien auswanderten. Aber auch deutsches und slowenisches Liedgut hatte die Gruppe – sehr zur Freude der Besucher – in ihrem Repertoire dabei. Lautstarken Applaus gab es auch für die alten Volkstänze, die unter anderem mit fliegenden Mädchen beeindruckten. Ein rundum gelungenes Jakobifest, wie auch Linda Freistetter fand: "Ein wirklich tolle Tanzgruppe, bestes Wetter und super Stimmung, der Kameradschaftsverein hat alles richtig gemacht."