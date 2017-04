Bermatingen Viele Ehrungen beim Turnverein Bermatingen

Langjährige Mitglieder und Übungsleiter beim Turnverein Bermatingen wurden bei der Jahresversammlung geehrt. Die Ehrenamtlichen machen die vielen Sportangebote erst möglich.

Dass der Turnverein Bermatingen der größte Verein ist, zeigte sich bei der feierlichen Jahresversammlung zu seinem 60-jährigen Bestehen im Bürgersaal Ahausen. Dort wurden zahlreiche Mitglieder für ihre Treue zur sportlichen Gemeinschaft geehrt, verdiente Vorstandsmitglieder gewürdigt, verabschiedet und neue gewählt. Die Anzahl der Angebote sei enorm groß, sagte auch Thomas Möller, Vorsitzender des Hegau-Bodensee Turngaus. Das sei eine große Herausforderung für den Verein, der fast wie ein Unternehmen sei. Allerdings mit einem großen Unterschied: "Die Wirtschaft will Profit, im Verein steht der Mensch im Mittelpunkt."

Dass soviele Menschen ein qualitätsvolles und umfangreiches Angebot erhielten, sei dem Engagement und der Begeisterung der Riegen- und Übungsleiter zu verdanken. Deshalb sei es ihm eine Freue, Melanie Waibel, Sonja Benzing und Marijana Alexovski mit der silbernene Gau-Ehrennadel für ihre zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit auszuzeichnen. Bedauert wurde, dass sich Sonja Benzing vom Kinder- und Jugendturnen zurückzieht. Der Turnverein hoffe auf ihre Rückkehr im Erwachsenenbereich.

Vorsitzende Angélique Lerner überraschte ihren Stellvertreter Ronny Haake mit der Überreichung der bronzenen Nadel für sein fünfjähriges Wirken im Vorstand, Gisela Boll ist als Beisitzerin genauso lange dabei.

"Ihr seid unsere Säulen. Ohne Euch gäbe es den Turnverein Bermatingen nicht", würdigte Angélique Lerner das Wirken der Riegen- und Übungsleiter sowie Helfer, die sich stetig weiterbilden oder neue Angebote entwickeln. Sie wurden alle auf die Bühne gerufen, mit Präsenten und Applaus bedacht. Viel zu lachen gab es während der vierstündigen Veranstaltung: Karin Poisel, die mit ihrer Gruppe auch Turntage und die Fasnet bereichert, verriet, wie sie sich zum Erwerb des Sportabzeichens hatte beschwatzen lassen: "Mir wurde eine Whiskey-Verkostung in Aussicht gestellt." Nicht nur deretwegen hat es ihr Spaß gemacht. Apropos Spaß: Den hatten auch die Turnerfrauen der ersten Stunde. Und zwar doppelt. Nach dem sportlichen Teil kehrte die erste Frauengruppe in einer der Gastwirtschaften im Ort ein. Ungeheuerlich fanden dies die Männer. Und zwar so sehr, dass damals als Tagesordnungspunkt in einer Gemeinderatssitzung diskutiert wurde, ob solches Gebahren nicht verwerflich sei. Dazu Karin Poisel: "Heute sage ich zu meinem Mann: Am Dienstag habe ich Sport. Du bleibst daheim und passt auf das Kind auf. Das funktioniert."