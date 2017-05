Bermatingen Unbekannte spannen Draht über Radweg

Ein 51-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen zwischen Bermatingen und Markdorf gestürzt. Der Grund war ein über den Radweg gespannter Draht. Der Mann blieb unverletzt.

Auf seinem Weg zur Arbeit fuhr ein 51-Jähriger am Mittwoch gegen 4.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Landesstraße 205 vom Bermatingen nach Markdorf. Als er in der Dämmerung plötzlich von einem Gegenstand gestoppt wurde, stürzte er, ohne sich jedoch ernsthaft zu verletzten. Das teilt die Polizei mit. Eine Überprüfung ergab, dass Unbekannte in Höhe der Feldwegeinmündung zum Gewann Buchenberg in etwa einem Meter Höhe einen Draht zwischen einem Baum und dem Rohr eines Verkehrszeichens über den Radweg gespannt hatten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Personen die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten mit dem Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/96200, Kontakt aufzunehmen.