Bermatingen Überholmanöver endet mit 3500 Euro Schaden

Ein 42-Jähriger hat zwischen Markdorf und Bermatingen einen Lastwagen überholen wollen und dabei mit seinem Skoda einen entgegenkommenden Ford gestreift.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 205. Der 29-jährige Ford-Fahrer habe erkannt, dass ihm in einer langgezogenen Rechtskurve zwei Autos entgegenkommen, und noch ausweichen wollen. Trotz Vollbremsung und Ausweichen in den rechten Straßengraben streiften sich der Ford und ein Skoda. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3500 Euro.