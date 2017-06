Bermatingen Turnverein Bermatingen richtet am 25. Juni Funtag aus

Angebot für Mit- und Nichtmitglieder im Rahmen des 60-jährigen Bestehens

Die Freude am Sport steht im Vordergrund des nächsten großen Ereignisses, das der Turnverein Bermatingen (TVB) am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 17 Uhr ausrichtet: Er lädt Jung bis Alt zum Funtag (auf gut deutsch könnte man auch einfach vom Spaßtag reden) in der Sport- und Gymnastikhalle ein. "Gemeinsam macht Bewegung Spaß" heißt es auch auf dem Flyer, der für das Event wirbt, das im Rahmen des 60-jährigen Bestehens des TVB angeboten wird.

"Der Funtag findet bei jedem Wetter statt", betont Ronny Haake, stellvertretender Vorsitzender des TVB. Allerdings dann etwas reduziert in den zwei Hallen. Für eine Wiederholung hatten sich die Verantwortlichen des TVB nach dem Erfolg des ersten Funtags vor zwei Jahren entschlossen. "Das Konzept hat guten Anklang gefunden. Hier wurden Familien zusammengebracht, jung und alt, Mitglieder und Nichtmitglieder." Der Turnverein will sich jetzt erneut mit seiner ganzen Bandbreite vorstellen und vielleicht kann er wieder den einen oder anderen vom Spaß und (Gesundheits)Nutzen eines Angebots überzeugen.

Einen Überblick über alle Kurse und Riegen wird es dabei kaum geben können. Zu zahlreich sind sie, alsdass man sie an einem Tag vorstellen könnte. Aber dennoch wird eine stattliche Zahl von Aktivitäten präsentiert, bei denen viele mitmachen und eingebunden werden sollen. Und das genau ist Absicht des Funtags.

Beim Geräteturnen muss es zwar beim Zusehen bleiben, doch Ronny Wenzel möchte Spiele im Bereich der Leichtathletik vorbereiten. Er hat sich einen Familienbiathlon ausgedacht und eine Art Mannschaftwettbwerb. In der Sporthalle wird es einen Fun-Parcours mit Hindernissen für Kinder und Jugendliche geben. Er wird in zwei Schwierigkeitsgrade unterteilt, um die Teilnehmer der jeweiligen Altersgruppen herauszufordern. Auf dem Sandplatz können sich Besucher beim Volleyball austoben und sich beim Tischtennis ausprobieren. Seit fünf, sechs Jahren gehört Tischtennis nicht mehr zum festen Angebot des TVB. "Gerne würden wir das aber wieder aktivieren. Vielleicht findet sich ja eine Art Riegenleiter", wünscht sich Ronny Haake. Die Ausstattung wäre jedenfalls vorhanden.

Viele Mitmach-Angebote

Ausprobieren können die Besucher am Funtag auch alle Handgeräte in der Gymnastikhalle. Wer sich lieber fortbewegen möchte, kann sich aufs Rad schwingen oder eine Runde per pedes mit Walkingstöcken oder Hanteln unternehmen; hier gibt es jeweils zweimal am Tag geführte Touren. "Wir werden auf der Strecke kleine Stationen aufbauen, an denen die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit testen können", ergänzt Vorsitzende Angelique Lerner.

Sie verweist auch auf einen Höhepunkt der Veranstaltung, den man passiv wie aktiv erleben kann: Elvis kommt! Zwar nur als Double, doch der Mann mit dem Künstlernamen Andy King sang schon vier Mal im Semi-Finale bei den Elvis-Wettbwerben in den USA. "Er ist richtig gut", schwärmt Angelique Lerner vom Rock 'n' Roller, den sie in Friedrichshafen live erlebt und für den Funtag als besonderen Glanzpunkt vorgeschlagen hat. "Er passt auch zu unserem Jubiläum, denn Elvis Presley stammt ja auch aus der Epoche", sagt sie. Der Künstler wird auf einer der zwei Showbühnen auftreten. Hier werden auch TVB-Riegen tanzen und es gibt einen Auftritt der Turner.

Für Erfrischungen und das leibliche Wohl wird gesorgt, sodass die Besucher den ganzen Tag auf und am Gelände verbringen können. Eine Riege wird frisch gepresste Säfte anbieten, zudem gibt es Steak und Wurst und ein Kuchenbuffet. Sogar an Fleischverweigerer wird gedacht mit vegetarischen Maultaschen und selbstgemachtem Katoffelsalat. Fleißiges Mitmachen bei den unterschiedlichen Sportarten soll bei den Kindern belohnt werden: Wer sich an sechs Stationen ausprobiert und dies auf seiner Stempelkarte vermerken lässt, erhält dieses Mal einen knallroten Turnbeutel mit dem Logo des TVB. Erwachsene erhalten einen roten Kugelschreiber mit dem Emblem.

Programm

11 Uhr: gemeinsame Eröffnung

Ab 11.30 Uhr: Spaßspiele drinnen und draußen mit Innen-Fun-Parcours für Kinder und Jugendliche und Familien-Biathlon mit Reaktionstest, Slackline, Steinstoßen und mehr (ab 13.30 Uhr); Geführte Radtour (Rad und Helm mitbringen), Fun-Walking; Beach-Volleyball