Bermatingen Turnverein Bermatingen feiert 60-jähriges Bestehen

Seit 60 Jahren gibt es den Turnverein Bermatingen. Mit vielen Veranstaltungen begehen die Sportler dieses Festjahr.

Mit einem Mix aus Jahresversammlung und Feier startet der Turnverein Bermatingen sein Festjahr zum 60-jährigen Bestehen, dem weitere Events folgen. Anlass für eine kleine Bilanz mit der Vorsitzenden Angélique Lerner, die sogleich noch zwei Vorstandsmitglieder zum Gespräch mitbrachte. Rita Rothmund ist seit 40 Jahren Mitglied und protokolliert seit 15 Jahren als Schriftführerin die Geschehnisse des Vereins, Inge Dreher ist als Kassiererin Herrin der Zahlen.

„Ich sehe den Verein wie eine kleine Firma“, resümiert Angélique Lerner, die froh ist, sich auf verlässliche Mitarbeiter stützen zu können, darunter die Riegenleiter. „Das Ganze ist nur im Team und mit Vertrauen zu bewältigen“, so Rita Rothmund. Vieles laufe selbstständig ab, weshalb sie den Riesenverein trotz Job und Familie leiten könnte, meint Lerner und verweist unter anderem auf ihren Stellvertreter Ronny Haake, Karin Poisel als sportliche Leiterin und die Beisitzer, die zur Meinungsbildung beitrügen. Einen signifikanten Aufschwung erlebte der Turnverein vor rund 15 Jahren, als das Gesundheitsbewusstsein geschärft wurde und der Turnverein auf die aktuellen Trends reagierte. Riegenleiterinnen bildeten sich fort, es wurden vermehrt Kurse für Ältere angeboten, die auch etwas für sich tun wollten – in motivierender Gesellschaft. Denn der soziale Aspekt spielt stets eine Rolle. Das Miteinander endet nach der Turnstunde oft erst nach einem geselligen Beisammensein, Ausflüge werden gern angenommen. „Der Sport ist bei mir wöchentlicher Termin. Dass man sich etwas Gutes tut, ist wichtig und mir würde etwas fehlen, wenn das Drumherum nicht wäre, bei dem man auch in die Gemeinde integriert wird“, erinnert sich Rita Rothmund an ihre Anfänge, als sie nach Bermatingen kam und im Tischtennis „lauter nette Leute“ kennenlernte.

Nach ihrer Rückkehr erlebte Inge Dreher das Gleiche.

Flexibilität zeichne den Turnverein aus, meint diese. So werden angesagte Sportarten zunächst als Kurs – auch Nichtmitgliedern – angeboten und bei Interesse als Riege etabliert. Inzwischen beinhalten fast alle Gruppen mit gesundheitlichem Aspekt Übungen aus Gymnastik, Pilates und Yoga. Bei der Kooperation mit der Schule werden Kinder an das Erlebnis Sport herangeführt. Das Angebot mit rund 30 Riegenleitern sei riesig und vielfältig, so Angélique Lerner. Es richtet sich an Kinder ab zwei Jahren beim Eltern-Kind-Turnen und endet bei der Gymnastikstunde, in der auch über 85-Jährige mitmachen. „Beim Turnverein findet jeder das, was auf ihn zugeschnitten ist“, so Rita Rothmund. Zu den Höhepunkten der 60-jährigen Vereinsgeschichte gehörte die mit viel Eigenleistung verwirklichte Gymnastikhalle mit Einweihung im Jahr 2012. Bestens in Erinnerung sind Feste, Turnerbälle und die Volksmärsche. Gestiegen ist nicht nur die Zahl der Mitglieder, sondern auch die Anforderungen. Neben Zeit erfordernden Lehrgängen muss immer mehr Energie in Bürokratie investiert werden. Trotzdem macht das Team weiter, setzt auf Gemeinsamkeit und freut sich auf die Veranstaltungen rund ums Festjahr.

Einst für die Jugend gegründet

Künstler Erich Kaiser war der Motor zur Gründung eines Turnvereins in Bermatingen. Am 26. April 1957 hatte er mit einigen Interessenten ins Gasthaus Moser zur Vorbesprechung für eine „vor allem der Jugend unserer Gemeinde dienende geplante Einrichtung“ eingeladen. Am 16. Mai wurde der Verein gegründet. Kaiser wurde zum Vorsitzenden und Schriftführer ernannt. Von den 38 Gründungsmitgliedern sind noch fünf dabei: Hannelore Adler, Gabi Endres, Anita Mayer, Gerd Müller und Horst Kraus. Im Laufe der Jahrzehnte gab es steten Auftrieb: Angebote und Mitgliederzahl stiegen, besonders in den vergangenen 15 Jahren. Dachte Erich Kaiser eher an den Verein als eine Stätte für Kinder und Jugendliche, gehören ihm Ende 2016 insgesamt 951 Mitglieder an, davon sind 461 Frauen, 122 Männer, 244 Mädchen und 124 Jungen. Der Turnverein feiert am Freitag, 31. März, ab 19 Uhr, eingebettet in seine Hauptversammlung, sein 60-jähriges Bestehen im Bürgersaal Ahausen. Neben den Regularien gibt es Vorführungen – Tänze und eine Präsentation der Shaolin Kung-Fu-Gruppe – sowie eine Überraschung. Zur Versammlung mit Feier können Mitglieder ihre Familie, Freunde sowie sportlich Interessierte mitbringen. Weitere Events sind der Fun-Tag am 25. Juni, das etwas anders gestaltete Abendsportfest „im Wandel der Zeit“, ein Orientierungslauf nach den Sommerferien, ein Gesundheitstag im Herbst sowie das Nikolaus-Wandern in anderem Gewand.