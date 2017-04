Bermatingen Termine für die Bermatinger Bürgermeisterwahl liegen fest

Die Bewerbungsfrist für Kandidaten um das Bürgermeisteramt endet am 11. September, die Wahl findet am 8. Oktober statt. Auch eine öffentliche Kandidatenvorstellung soll es geben – vorausgesetzt, es finden sich neben Amtsinhaber Martin Rupp noch weitere Bewerber.

Bermatingen (jmh) Für die Bürgermeisterwahl in Bermatingen am Sonntag, 8. Oktober, stellte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag die letzten Weichen. Es wurden die Festlegung der Ausschreibung und das Ende der Einreichungsfristen sowie der Zeitpunkt für die öffentliche Vorstellung der Bewerber beschlossen.

Die Stellenausschreibung wird am 14. Juli im Staatsanzeiger und im SÜDKURIER sowie am 15. Juli im Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Amtsinhaber Martin Rupp wird für eine weitere Amtszeit kandidieren, wie er erklärte. Dies wäre dann seine dritte Amtsperiode als Bürgermeister von Bermatingen.

Das Ende der Einreichungsfrist für die Hauptwahl wird auf Montag, 11. September, und im Falle eines nötigen zweiten Wahlgangs auf Mittwoch, 11. Oktober, jeweils um 18 Uhr festgelegt. Ferner wurde beschlossen, dass eine öffentliche Bewerbervorstellung nur dann stattfinden soll, wenn sich mindestens zwei Kandidaten für das Amt bewerben. In diesem Fall würde die Vorstellung im Dorfgemeinschaftshaus am Donnerstag, 28. September, um 19.30 Uhr stattfinden. Hierbei ist folgender Ablauf festgelegt worden: Die Bewerber stellen sich in der Reihenfolge des Bewerbungseingangs vor. Die Bewerber werden nur zu ihrer eigenen Vorstellung in den Saal gebeten. Jedem steht eine Redezeit von 20 Minuten zu. Moderieren wird die Veranstaltung der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses.

Dem Änderungsantrag von Andreé Störk (LBU), eine Befragung der Bewerber von jeweils zehn Minuten zuzulassen, wurde zugestimmt. Ursprünglich war dieser Punkt nicht vorgesehen. Die Ratsmitglieder stimmten allen drei Anträgen der Verwaltung einstimmig zu.