Bermatingen Tanzlehrerin Eva Weber: "Bewegung steigert das Lebensgefühl und ist gesund"

Auf einen Kaffee mit... Tanzlehrerin Eva Weber über Tanzmuffel und die positiven Auswirkungen von Bewegung zur Musik.

Wann wussten Sie, dass Tanzen Ihr Beruf werden soll?

Da war ich etwa 16, wobei ich erst sehr spät mit Tanzen konfrontiert wurde. Ich habe den üblichen Kurs in der achten/neunten Klasse mitgemacht. Eigentlich wollte ich lieber Rock'n'Roll tanzen, weil ich gerne sportlich unterwegs war. Und es ist eher dem Herdendrang zuzuschreiben, dass ich den Kurs mitgemacht habe. Eigentlich hat es mir gar keinen so großen Spaß gemacht. Beim Abschlussballturnier habe ich den ersten Platz belegt und als Preis den nächsten Tanzkurs gewonnen. Innerhalb dieses zweiten Kurses habe ich dann gemerkt, dass es mir doch Spaß macht und ich es wohl auch ganz gut kann. Mein zukünftiger Chef hatte wohl schon im Vorfeld erkannt, dass Tanzen mein Weg werden könnte. "Tanz Du mal schön weiter", hat er zu mir gesagt.

Und wie ging es weiter?

Ein Jahr später, mit 17, habe ich Turniere in Standard und Latein getanzt. Zuerst bei den Amateuren, nach Beginn der Tanzausbildung bin ich ins Profilager gewechselt. Die ganzen Jahre über haben mein Tanzpartner und ich mit Joachim Llambi zusammen getanzt. Das heißt, er war auch Turniertänzer und wir haben gegen ihn getanzt. Wir alle sind Klasse um Klasse aufgestiegen. Heute ist Llambi einer breiten Öffentlichkeit unter anderem als Juror des TV-Tanzwettbewerbs "Let's dance" bekannt.

Waren Sie erfolgreich?

Als Amateurin habe ich bei "Hessen tanzt" den zweiten Platz belegt. Das ist das größte Amateur-Tanzturnier der Welt. Und das Semi-Finale der Deutschen Meisterschaft erreicht. Ich war immer unterwegs, das war wie eine Sucht. Dieser wahnsinnige Adrenalinausstoß beim Turniergeschehen. Das hat einfach Spaß gemacht, besonders, wenn sich Erfolge eingestellt haben.

War es schwierig, einen Tanzpartner zu finden, mit dem man auf Dauer auskommt?

Bei mir nicht. Carsten Giesler suchte jemanden, ich auch und es passte.

Tanzen kann ja sehr romantisch sein und ist eine gefühlvolle Sportart. Entwickeln sich da nicht auch Gefühle für den Partner?

Manchmal schon. Wir waren, bevor wir zusammen tanzten, auch privat zusammen. Jedoch hatten wir im Vorfeld die Abmachung, auch nach einer Trennung weiter zu tanzen. Denn das stand für uns im Vordergrund. Und daran haben wir uns gehalten.

Kam es da nicht zu Disharmonien?

Nein, die Tänzer können damit gut umgehen. Viele tanzen mit ihren Partnern, sehen das als Sport, den man gemeinsam ausübt. Man kann den anderen als ein "Sportgerät" betrachten – ohne damit Menschen abzuqualifizieren.

Wie lange stellten Sie sich im Wettbewerb?

Bis 1992. Da war dann schlagartig Ende, weil ich in der Tanzschule eingebunden war, keine Zeit mehr hatte und es hier auch keinen Tanzpartner gab, der auf diesem Niveau getanzt hatte.

Wann hatten Sie sich zur eigenen Tanzschule, noch dazu als Frau, entschlossen?

Nach dem hohen Zulauf an allen drei Standorten in Bermatingen, Mittelstenweiler und Ahausen. Ich konnte den Kunden nicht mehr gerecht werden und habe überlegt, dass ein Standort sinnvoller wäre. Und es war relativ risikolos, weil ich einen festen Kundenstamm hatte.

Apropos Frau: Warum gibt es mehr tanzfreudige Frauen als Männer?

Das ist ganz seltsam. Ich weiß nicht genau, warum Männer sich bei dem Gedanken an Tanzkurs und Tanzschule so verkrampfen. Vielfach liegt es daran, dass die heutigen erwachsenen Männer negative Erfahrungen mit ihrem ersten Tanzkurs im Alter von 15/16 Jahren hatten. Weil es damals sehr streng zuging und kaum Erfolgserlebnisse vermittelt worden sind. Und kein Mann macht etwas ein zweites Mal, wenn er weiß, dass er keinen Erfolg hatte. Und diese Erfahrung geben Väter an ihre Söhne weiter.

Lässt sich das ändern?

Auf jeden Fall. Viele, die bei uns das Tanzen lernen, wollen ihrer Frau den Gefallen tun. Dann machen sie eine positive Erfahrung und sind später die treibende Kraft zum Weitermachen. Manche Paare nutzen das Tanzen, um wieder mehr Nähe zu ihren Partnern zu finden. Es ist das einzige Hobby, das man gemeinsam und mit viel Nähe ausüben kann. Tennis spielt man gegeneinander, beim Fahrrad fährt einer voraus.

Hat sich denn der Lehrstil geändert?

Aber ja! Wir unterrichten so, dass die Angst vor der Tanzschule verschwindet. Deswegen unterrichte ich sehr locker, um den Spaß am Tanzen zu vermitteln. Ich möchte verstärkt den Männern Mut machen. Die Frauen sind im privaten Bereich so stark und emanzipiert, dass die Männer in der Tanzschule förmlich aufblühen, da sie beim Tanzen das Sagen haben. Darauf achte ich sehr, nehme die Männer unter "Artenschutz". Sie lernen führen und den Damen wird schnell klar, dass sie sich zurücknehmen sollen, damit er Spaß am Tanzen haben kann und dass sie davon wiederum profitieren. Ich zitiere da immer meinen Spruch: Wir zeigen IHM den Weg zum Erfolg, in dem wir IHR zeigen, dass er führt."

Sie unterrichten alle Standardtänze und Lateintänze ganzjährig und Salsa auf Nachfrage, haben ein Paar, das Disco-Fox und Tango Argentino lehrt. Was ist denn derzeit "in"?

Besonders beliebt, wenn es wieder wärmer wird und wegen der aktuellen Musik im Radio, ist Salsa. Das steht für Sommer und Sonne. Und die Fernsehsendungen bewirken größeres Interesse am Tanzen, das merken wir. Tanzen wird allgemein wieder beliebter. Wie sagt unsere ADTV-Präsidentin immer: Ein Kunde sollte tanzen von der Windel bis zur Windel. Also es gibt kein Alter, in dem man nicht einsteigen kann.

Warum sollte man tanzen?

Es macht zufrieden und glücklich. Es hält fit, jung, gesund, beugt Alterserscheinungen vor, wirkt vorbeugend gegen Demenz, was auch belegt ist. Es ist rundum gesund. Und wenn man das in einem netten Ambiente erlernen kann, geht man gerne hin. Wir merken auch zunehmendes Interesse an Zumba Gold. Das ist alleiniges Bewegen mit viel Spaß zu lateinamerikanischer Musik, ein Ausdauer-Fitness-Sport. Das richtet sich an Menschen, die lange keinen Sport gemacht haben, die schwanger oder älter sind und Alltagsprobleme haben. Viele nutzen es auch nach einer Chemotherapie, um ein bisschen Fröhlichkeit ins Leben zu bekommen.

Was tanzen Sie am liebsten?

Rumba, weil es in meinen Augen der Tanz ist, in den man den meisten Ausdruck bringen kann. Da lassen sich die meisten Gefühle am besten in Bewegung umsetzen.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Menschen zu begeistern, sich zu bewegen, zu zeigen, dass es Spaß macht. Bewegung steigert das Lebensgefühl und ist gesund. Deswegen biete ich auch Kindertanzen ab drei Jahren aufwärts an.

Zur Person

Eva Weber, 48, ist in Siegen geboren und aufgewachsen. Nach der mittleren Reife absolvierte sie eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau, um ihre Zeit bis zu ihrer dreijährigen ADTV-Tanzlehrerausbildung, die sie erst mit 18 beginnen konnte, zu überbrücken. Nach einem Jahr als Lehrerin im Ausbildungsbetrieb wechselte sie 1992 zur Tanzschule Schulz in Friedrichshafen, ab 1997 unterrichtete sie in der Konstanzer Tanzschule "La danse". Seit 1994 wohnt sie in Bermatingen. 2002 kam die zweite Tochter zur Welt und sie gab den Job in Konstanz auf. Die Resonanz auf einen Tanzkurs in Bermatingen 2005 war so groß, dass sie gleich drei Kurse geben musste. Nach vergeblicher Suche nach finanzierbaren Räumen in Bermatingen für einen festen Ort von "Dance & More", fand sie 2011 in Salem ein ehemaliges Autohaus, das nach Umbau mit Parkettboden und säulenlos eine große Fläche zum Tanzen bietet. Eva Weber hat drei Kinder. Zu ihren Hobbys zählen Skifahrern, Wandern, Mountainbiken und Geocaching. (keu)