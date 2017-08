Bermatingen Tanz und gute Laune beim 26. Torkelfest

Viele Besucher haben den Auftakt zum 26. Torkelfest in Bermatingen genossen. Sie tanzten im Freien, während die "Lausbuba" für ausgelassene Stimmung sorgten.

Brasilianische Rhythmen, ausgelassene Stimmung und jede Menge Tanz bestimmten den Auftakt zum diesjährigen Torkelfest in Bermatingen. Entsprechend zufrieden äußerte sich Festwirtin Katja Fröhlich: „Es läuft alles richtig super, die Leute sind richtig gut drauf, das Wetter passt und die Musik ist spitze.“ Ein Hauptgrund waren sicherlich die drei „Lausbuba“, die mit ihrem breiten Repertoire an Stimmungsliedern und ihrem Unterhaltungstalent die vielen Festbesucher erheiterten. Eifrig wurde geschunkelt, getanzt und mitgeklatscht. „Lederhosen und Latinomusik, hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, aber ich habe mich getäuscht, die Jungs sind sensationell“, urteilte eine sichtlich begeisterte Karina Schmid aus Markdorf. Dass die „Lausbuba“ so gut beim Publikum ankamen, freute Anna Reisch, die Vorsitzende des Bermatinger Musikvereins, sehr. „Wir waren echt gespannt darauf, wie sie ankommen, da sie ja zum ersten Mal hier in Bermatingen spielen, aber man merkt, dass sie dem Publikum gefallen“, sagte sie und tanzte gleich noch eine Runde mit Vater Stefan Stähle. Generell wurde viel und ausgelassen getanzt an diesem Abend, was besonders die Organisatoren zufrieden stimmte. Zeigt es doch, dass der Musikverein Bermatingen mit seiner Planung richtig lag.

Aber auch die Stadtkapelle Markdorf trug ihren Teil zu dem stimmungsvollen Abend bei. Sie startete um 18 Uhr den Festreigen mit allerlei Märschen, Medleys und Polkas und sorgte so dafür, dass die Besucher sich einklatschten und locker wurden. Zusammen mit Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Stanecker eröffnete Anna Reisch offiziell das Fest, das zum 26. Mal auf dem Weingut der Familie Dilger stattfindet. Als Dank dafür, dass sie jedes Jahr den Hof und die Besenwirtschaft ihres Weinguts zur Verfügung stellen, gab es ein kleines Präsent vom Musikverein. Der Sonntag begann etwas verregnet, doch das hielt die Hartgesottenen nicht ab. Ingrid und Walther Stegmann beispielsweise, Feriengäste aus Bochum, waren mit dem Rad von Heiligenberg hergefahren und machten es sich unter einem Schirm bequem: „Es gibt nicht zu nass oder zu kalt, es gibt nur falsch angezogen“, lautet Stegmanns Motto und seine Frau ergänzt: „Das bisschen Regen ist doch kein Grund, in der Wohnung zu bleiben.“ So wie das Ehepaar schienen einige zu denken, denn in der Scheuer und unter dem Vordach waren am Vormittag keine Plätze mehr zu bekommen. Musikalisch sorgten am Sonntag die Blaskapellen aus Hohnstetten, Denkingen und Langenargen für gemütliche Unterhaltung und gesellige Stunden. Am heutigen Montag nehmen die Musiker aus Bermatingen zum Ausklang des Fests selbst Platz und spielen zum traditionellen Feierabendhock auf.