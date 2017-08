Bermatingen Stützen für die neue Halle stehen schon

Bei der Erweiterung der Maschinenfabrik Bermatingen sind einige Herausforderungen zu meistern, denn der Betrieb von Mabe darf nicht unterbrochen werden.

Bermatingen – Alles im Zeitplan ist nach Auskunft von Projektleiter Andreas Hugger vom Bauunternehmen Reisch aus Bad Saulgau beim Bau der neuen Firmenzentrale der Maschinenfabrik Bermatingen (Mabe). Inzwischen kann man sich eine Vorstellung von den Dimensionen der Halle machen, da insbesondere die Stützten des Gebäudes zur Salemer Straße/L 205 jetzt stehen. "Es gibt einfachere Grundstücke, wo man so ein Projekt realisieren kann", sagte Hugger, da hier in den Hang unterhalb des bestehenden Werks 1 hinein gebaut werde. Mabe bekenne sich zum Standort Bermatingen und nehme den zusätzlichen Aufwand in Kauf, meinte Andreas Lang, Mabe-Pressesprecher.

"Es ist eine Herausforderung, den Betrieb von Mabe während der Bauphase in Gang zu halten", erklärte Hugger. Besonders wichtig sei dabei, die neue Zufahrtsstraße zum Firmengelände, die dann später auch als Gemeindestraße nach Mittelstenweiler führt, schnell fertig zu bauen. Denn wenn mit dem Bau des Verwaltungsgebäudes links der bisherigen Zufahrt neben der neuen Halle begonnen werde, sei die alte Zufahrt unbenutzbar. Später werde es eine weitere Herausforderung geben, wenn die Stromversorgung umgezogen wird, denn die künftige Energiezentrale des Werks 1 mit Verwaltung wird nicht mehr an der alten Halle in der Trafostation liegen, sondern im neuen Gebäudekomplex.

Zu sehen sind auf der Baustelle im derzeitigen Bauabschnitt an der L 205 und entlang der neuen Erschließungsstraße die in Bad Saulgau vorgefertigten Stützpfeiler für die Halle, die mit Sondertransporten auf die Baustelle kommen und in sogenannte Köcherfundamente eingesetzt werden. An ihnen lässt sich auch die Höhe der Halle inzwischen gut einschätzen. Hinter den Stützpfeilern bis zur schon stehenden Stützmauer entsteht der Parkplatz, der unter der Halle liegt, erläutert Hugge. Dahinter werden die Fundamente für die mittlere Stützenreihe erstellt. Der ganze Bereich zwischen Mauer bis kurz vor der alten Halle wird dann mit Erde aufgefüllt, rund 15 000 Kubikmeter, sodass sich die alte und die neue Halle auf einer Ebene gegenüberliegen. Dann werden dort die Fundamente für die obere Stützenreihe gesetzt. Zwischen alter und neuer Halle verläuft eine fünf Meter breite Straße. Zu sehen ist ebenfalls bereits die Aufschüttung für den neue Straßendamm der Erschließungsstraße, hier fehlt noch die Tragschicht. Der Rohbau des Verwaltungsgebäudes steht noch bevor. Der dabei anfallende Erdaushub von Keller und Hangabtrag soll zur Aufschüttung des Geländes zwischen neuer und alter Halle verwendet werden.

Andreas Lang ließ die Gründe für das Projekt Revue passieren. Mabe sei mit seinen Marken Humus (Mulchgeräte) und Dixi (Ballenpressen) sowie dem Laserzentrum Bermatingen seit Jahren auf Wachstumskurs. Deshalb sei eine Kapazitäts-Erweiterung für Verwaltung und Produktion nötig sowie eine Optimierung der Produktionsabläufe. Die Erweiterung soll auch Vorbereitung für die sogenannte Industrie 4.0 sein, also die engste Verzahnung von Mitarbeitern, Anlagen, Logistik, Produkten und Marketing durch digitale Kommunikationstechnik. Zudem sollen Service-Dienstleistungen und Arbeitsbedingungen verbessert werden, so Lang.

Zahlen und Fakten

Die Bauzeit beträgt 17 Monate, Baubeginn war am 2. Mai. Über die Kosten macht Mabe keine Angaben. Es wird nach dem Standard KfW-55-Effizienzhaus (200 kWp Fotovoltaikanlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe, isolierte Außenhülle) gebaut. Die Produktionshalle ist zur Straße hin 16 Meter hoch. Die Länge beträgt 115 Meter, die Breite 59 Meter, die Produktionsfläche 6600 m² und die Parkfläche 2000 m² (86 Stellplätze). Das dreigeschossige Verwaltungsgebäude hat zur Straße eine Höhe von 12,50 Meter. Die Länge beträgt 41,5 Meter und die Breite 20 Meter. (wex)

Informationen im Internet: