Bermatingen Start mit Knalleffekt: Bärenzunft-Eröffnungsball erstmals am Freitag

Der Bärenzunft-Eröffnungsball findet dieses Jahr erstmals am Freitag statt. Fünf Musikgruppen und DJ-Teams sollen für Stimmung sorgen.

"S'goht degege!", heißt es bei der Bärenzunft. Der Eröffnungsball steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. "Bis Freitag wird das Dorfgemeinschaftshaus herrlich närrisch hergerichtet sein, denn wie heißt es so schön: Ohne Deko keine Atmo", berichtet Zunftmeister Alfons "Fone" Müller über den Stand der Vorbereitungen. In diesem Jahr hat sich der Elferrat einiges einfallen lassen, um dem Ball für das närrische Volk noch attraktiver werden zu lassen. "Erstmals findet er nicht wie gewohnt am Samstag statt, sondern bereits am Freitag, den 13. – da stehen wir nicht so arg in Konkurrenz mit anderen Veranstaltungen an diesem Tag."

Außerdem neu ist die Most- und Caipirinhabar mitten im großen Saal, die das Getränkeangebot ebenfalls bereichern soll. Die Bar im Obergeschoss wird wie gewohnt fest in der Hand des Jungelferrats sein. "Uns war es sehr wichtig, dass wir zu unseren altbewährten Stimmungsgaranten wie die Jungelferratbar auch neues etablieren, damit es immer etwas anders ist", sagt Müller.

Musikalisch können sich die Besucher auf einiges gefasst machen. Wie im vergangenen Jahr ist das DJ-Sound-Team aus Uhldingen-Mühlhofen dabei, das eindrücklich bewiesen hatte, dass es sein Geschäft versteht und mit reichlich Tanzmusik und Licht- und Lasershow den Saal unterhielt. Und wem das noch nicht genug ist, der bekommt auch noch eine große Dosis Lumpenmusik obendrauf. Dazu Müller: "Insgesamt vier Lumpenkapellen und ein Fanfarenzug werden die närrische Stimmung zum Überkochen bringen, da bin ich mir sicher.

" Aus Bermatingen und Ahausen kommen die Lokalmatadoren, die Zunftgarde und die 08/15-Band mit ihrem nie müde werdenden Fahnenschwenker Philip Merkel. Außerdem die Uhldinger Hippies, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Aus Brochenzell rückt der Fanfarenzug an, der in dieser Fasnet in neuer Kostümierung auftreten wird und die Wikinger aus Neufrach haben ebenfalls einen musikalischen Überfall zugesagt. Würde ein Preis für die verrückteste Lumpenkapelle vergeben werden, wären Fötzlesbrass aus Friedrichshafen ein ganz heißer Anwärter darauf. Die knapp 40 Mann starke Truppe ist bekannt für ihre frenetischen wie fulminanten Auftritte und spätestens sie wollen mit ihrer leidenschaftlichen Blasmusik die närrische Stimmung auf ein neues Eskalationslevel hieven. Für Müller ist klar: "Das wird ein sensationeller Einstieg in die Fasnetssaison. Ich wünsche uns allen einen tollen Verlauf und ich freue mich jetzt schon riesig auf den Höhepunkt, die Narrenhochzeit."

Fasnetstermine

Nächster Termin in Bermatingen ist der Oldie-Ball mit der Band First Class am 4. Februar im Dorfgemeinschaftshaus. Der Narrenfahrplan der Bärenzunft ist im Internet unter www.baerenzunft.de/termine abrufbar. Unklar ist derzeit noch, ob am 27. Februar "Der Bär steigt in die Bütt" wie geplant stattfinden kann, da es krankheitsbedingt einige Absagen bei den Rednern gibt. Trotzdem wird die Bärenzunft an dem Termin festhalten und, sofern nötig, eine Alternativveranstaltung organisieren.