Bermatingen Square-Dance-Club bietet eine starke Gemeinschaft

Die Westerntänzer aus Bermatingen sind weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern.

Weiterhin sorgen geringe Mitgliederzahlen den Square-Dance-Clubs Torkelwheelers SDC aus Bermatingen. Dabei sind neben dem Tanzen die Gemeinschaft und der Spaß besonders ausgeprägt bei dem Verein, der seit 1992 besteht.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung hob Schriftwart Heinz Baaken in seinem Bericht die vielen gemeinsamen Unternehmungen hervor. Unter anderem einen Tagesausflug in die Lochmühle nach Eigeltingen. Dank des Brauchs des "Banner Steeling" kommen die Aktiven des Clubs immer wieder mit anderen Clubs in Kontakt. "Das macht schon Spaß, wenn entweder welche zu uns kommen, oder wir zu denen fahren, um unser Banner wieder zu holen", so die Präsidentin Nicole Egger. Finanziell ist der Club weiterhin solide aufgestellt, sodass einem großen Tagesausflug in diesem Jahr nichts im Wege steht. Kassenprüferin Edith Ressel bilanzierte Kassenwartin Karin Graff eine tadellose Kassenführung. Turnusgemäß stand lediglich der Posten der Vizepräsidentin auf der Tagesordnung. Mareile von Albedyhll erklärte sich bereit, das Amt weitere zwei Jahre auszuüben. Entsprechend einstimmig fiel das Votum für sie aus. Gemeinsam möchte die Führungsspitze die Öffentlichkeitsarbeit weiter ausbauen.

Nicole Eggers würde sich freuen, wenn Square-Dance-Interessierte einfach mal vorbeischauen: "Jeden Montag von 20 bis 22 Uhr sind wir im Dorfgemeinschaftshaus anzutreffen, jeder ist herzlich willkommen."

Informationen im Internet: