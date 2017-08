Bermatingen Sommerserie "Meine Straße": Die Schulstraße in Bermatingen

In der Schulstraße in Bermatingen spielt das Miteinander eine große Rolle und Hilfsbereitschaft ist kein Fremdwort.

Bermatingen – Das "Vokuhila"-Bänkle unter dem alten Apfelbaum ist seit zwei Jahren ein beliebter Treffpunkt. Vorne kurz, hinten lang ist die Sitzbank, die Sonja Hegers Mann extra der Hanglage angepasst und für ungezwungene, spontane Zusammenkünfte gebaut hat. Dieser Treff auf der grünen Wiese ist eine Möglichkeit, die Nachbarschaft in der Schulstraße zu pflegen – und auch die angrenzenden Kirchsträßler mit einzubeziehen. Damit das bestens gelingt, bedient man sich modernster Verständigungsformen: Es wurde eine extra WhatsApp-Bänkle-Gruppe gegründet.

Schon nach kurzen Gesprächen mit Vertretern dreier Generationen stellt sich heraus: Hier möchte man wohnen. "Die Nachbarschaft ist schon einmalig. Es gibt keinen Stinkstiefel", bestätigt Steffen Kuntz, 58. Vor dreieinhalb Jahren ist der "klassische Wirtschaftsflüchtling" aus der Südpfalz in die Schulstraße gezogen, nachdem er schon zehn Jahre zuvor im Kirchweg gewohnt hatte.

Zentral und dennoch still ist die Straße – meistens jedenfalls. Toben und Rufen werden hier nicht als störend empfunden. "Kindergarten und Schule beleben alles", sagt Anja Niesterok. "Es ist ruhig, bis auf frühmorgens, wenn die Helicopter-Mütter permanent über ihren Kindern kreisen, wenn sie sie zur Schule bringen oder sie mit ihren SUV 500 vorm Eingang abladen. Aber ans Glockenläuten habe ich mich nach zwei Tagen gewöhnt", witzelt Steffen Kuntz. Nur eines drohte die Nachbarschaft zu entzweien: Der Hahn der Familie. Er wurde durch einen jungen Vogel ersetzt, bei dem den Nachbarn nicht der Kamm schwillt, wenn er – weitaus melodiöser und weniger laut – zu krähen beginnt.

Waldemar Niesterok erinnert sich auch an andere Krakeeler: Besonders während der Paarungszeit blähten sich die vielen Frösche im Kuntzschen Teich derart auf, dass man sich auf dem Balkon vor lauter Gequake nicht unterhalten konnte. Die Grünen wurden "umgesiedelt" – alle Nachbarn waren erleichtert.

Ganz nett tierisch geht es auch bei anderen in der Schulstraße zu, denn Familie Baer besitzt eine Katze, die man manchmal von der Straße tragen muss, weil sie keine Angst vor Autos hat, zwei altdeutsche und einen Deutschen Schäferhund sowie zwei Papageien. "Die schlagen den Hahn locker", sagt Harald Baer mit Verweis auf die Dezibel-Lautstärke, die sich aber schnell verringert, wenn er die Rollläden herunterlässt, wie Waldemar Niesterok dankbar vermerkt. Wer hat noch Tiere zuhause? "Ein Faultier", scherzt Sonja Heger, wobei sie offen lässt, wen sie meint. Ihr Sohn Max kann es jedenfalls nicht sein, denn er mäht gegen ein Taschengeld zuverlässig Gras in Nachbars Gärten und säbelt alte Äste ab. "Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn haben", so Anja Niesterok.

Überhaupt ist Hilfsbereitschaft kein Fremdwort. Jeder bringt sich und seine Talente ein. Harald Baer half Nachbarn beim Teich- und Gartenbau, Ursel Greve ist die Schneiderin. Die 80-Jährige mit dem Händchen auch für Blumen, könne man stets fragen, wenn man ein Problem habe.

Edith Birkenmeier nickt: "Wenn etwas anliegt und man selbst nicht kann, helfen Nachbarn oder Freunde immer aus. Man kennt plötzlich Leute, die man vorher nicht gekannt hat." Das schätzt sie umso mehr, als sie in keinem Verein Mitglied ist, aber so dennoch Kontakte hat. Dass aus Frust auch Lust werden kann, erlebte Anja Niesterok: Als sie die Einladung zum Kaffee auf dem Bänkle ablehnte mit dem Hinweis, sie hocke vor einem Riesen-Regal beim Umräumen eines Zimmers, halfen Sonja Heger und Patrizia Kuntz spontan. In eineinhalb Stunden war alles in Ordnung und danach schmeckte der Kaffee doppelt gut.

"Hier wohnen Hinz und Kuntz", meint Werner Ströbele, Nachbar im Kirchweg, der sich über die "super Nachbarschaft" freut. Krankenschwester, Heilpädagogin, Maschinist, Elektroniker, Chefarztsekretärin, Hausfrauen und Mütter, Floristin und ein Maschinenbauingenieur sind hier anzutreffen. Sie haben keine Bedenken, dass ihnen die Nachbarschaft zu eng wird. "Man bekommt den Mix aus Privat und Geselligkeit gut hin", sagt Milana Ströbele. und Anja Niesterok fügt hinzu: "In dem Moment, in dem man auf dem Bänkle sitzt, signalisiert man, man möchte Gesellschaft."

Die Serie: Zweimal pro Woche stellen wir eine Straße, ihre Menschen, ihre Besonderheiten und ihre Geschichte vor. Wollen Sie dabei sein? Schreiben Sie uns: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de

.Alle Teile der Serie und mehr über die xxxxxstraße bei uns im Internet: www.sk.de/exklusiv

Die Serie: Zweimal pro Woche stellen wir eine Straße, ihre Menschen, ihre Besonderheiten und ihre Geschichte vor. Wohnen Sie in einer interessante Straße, wollen Sie dabei sein? Schreiben Sie uns: markdorf.redaktion@suedkurier.de

.Alle Teile der Serie und mehr über die Schulstraße bei uns im Internet: www.sk.de/exklusiv

Blick in die Geschichtsbücher

Zahlen, Zahlen, Zahlen...

Was fehlt in meiner Straße

Die Schulstraße liegt an einem historischen Flecken: Hier lagerte im Jahre 1525 ein Teil des „Seehaufen“, ein Zusammenschluss aufständiger Bauern, die ihr Hauptquartier im Kehlhof hatten und gegen den Truchseß von Waldburg und dessen Forderungen opponierten. Am Ende der Straße steht die römisch-katholische Pfarrkirche St. Georg, einer der Ur-Kirchen in dr Bodensee-Region. Sie wurde 779 erstmals erwähnt und ist die Mutterkirche eines Pfarrbezirks, die das Gebiet über Markdorf hinaus, Kluftern, Hagnau und Fischbach umfasste. Bis 1220 haben die Bürger dieser Orte ihre Toten nach Pfaffenhofen, dem Bereich neben der Kirche, gebracht. Obwohl Markdorf später eine eigene Kirche besessen hatte, mussten verstorbene Markdorfer dennoch nach Bermatingen gebracht werden. Denn die Geistlichen in Pfaffenhofen wollten nicht auf ihre mit den Beerdigungen verbundenen Einnahmen verzichten: Für jeden Verstorbenen erhielten sie das beste Stück Vieh, für jede tote Frau deren bestes Kleid. Hinzu kommt: In Markdorf zelebrierten „nur“ Kapläne, und diese durften weder die Totenmesse noch die Sakramente spenden, wie Regional-Historiker Hermann Zitzlsperger aus Bermatingen recherchiert hat. Die Kirche birgt diverse Kunstwerke: Neben besonderen Glasfenstern und Wandmalereien Statuen bekannter Künstler wie Feuchtmayer, Zürn und Morinck. (keu)

200 Meter lang ist etwa die Schulstraße von Nr. 1 bis Nr. 11

87 ist der älteste Bewohner, Peter Kubon, mit 6 Jahren ist Johanna Baer die Jüngste

143 Kinder besuchten im vergangenen Schuljahr die Grundschule

100 Kinder und 25 Kleine im Krippenalter wurden im Kindergarten betreut, der an die Schulstraße grenzt, aber die Bahnhofstraße als offizielle Adresse hat

2004 gründet sich der Verein Miteinander im Mesnerhaus mit dem Ziel der Renovierung des Hauses zur Begegnungsstätte

7 Gruppen und Institutionen nutzen das Mesnerhaus und bieten Service und Unterhaltung im sozialen Kontext für alle