vor 2 Stunden Jan Manuel Heß Exklusiv Bermatingen Sommerserie Meine Straße: Die Salemer Straße in Bermatingen

Die Salemer Straße in Bermatingen ist bereits auf Bildern im 17. und 18. Jahrhundert zu sehen, als Verbindung zwischen Salem und Markdorf. Sie ist als Hauptstraße heute noch fest mit der Entwicklung der Gemeinde verbunden. 26 Gewerbebetriebe sind an der Straße ansässig, in ihrem Kernbereich stehen viele alte Fachwerkhäuser, wie das Rathaus.