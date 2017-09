Bermatingen Sie kümmern sich um viele Belange

Die Gemeinde Bermatingen stellt eine Integrations- und einen Jugendbeauftragten vor. Tatiana Ayala und Andreas Bolk sind neu im Rathausteam.

Bereicherung in Bermatingen: Mit Tatiana Ayala und Andreas Bolk stellten Bürgermeister Martin Rupp und Hauptamtsleiterin Maria Wagner gestern zwei neue Mitarbeiter als Integrations- und Jugendbeauftragte vor.

Interessenten im zweistelligen Bereich hatten sich um die Aufgabe als Integrationsbeauftragte beworben, sechs durften sich im Rathaus vorstellen, drei im Gemeinderat, der sich dann für Tatiana Ayala entschieden hat. Seit 1. September hat die 44-Jährige nun ihren Arbeitsplatz unter dem Dach im Rathaus und ist für die Integration aller Bürger mit Migrationshintergrund zuständig. Die aktuelle Flüchtlingsthematik, die zunehmende Zahl an Asylsuchenden und die Rückmeldung der sehr engagierten, aber an ihre Grenzen stoßenden Ehrenamtlichen hatten zur Einstellung geführt. Die Halbtagsstelle ist auf drei Jahre befristet und wird mit 50 Prozent aus einem entsprechenden Förderprogramm bezuschusst.

Organisation, Hilfe in behördlichen Angelegenheiten und dergleichen gehören zur künftigen Arbeit von Tatiana Ayala, die sich – aber nicht ausschließlich – um die 40 in Bermatingen lebenden Flüchtlinge kümmern wird. Die in der neuen Gemeinschaftsunterkunft untergebrachten Flüchtlinge werden vom Landkreis betreut, aber auch ihnen wird die 44-Jährige bei der Integration behilflich sein, so Maria Wagner. Die ehrenamtlichen Flüchtlingspaten haben in ihr ebenfalls eine Ansprechpartnerin. Die neue Mitarbeiterin, die laut Bürgermeister Rupp über ein gutes Netzwerk verfügt, will aber mehr als Organisatorisches leisten. Dabei kommt ihr die eigene Erfahrung zugute: „Ich fühle mich in den Schuhen der Leute“, sagt sie, an ihre Anfänge in Deutschland zurückdenkend.

Obwohl sie sich gleich um die deutsche Sprache bemüht hatte, stieß sie auf verschlossene Leute: „Das war ein Schock für mich und es war nicht einfach, obwohl ich die Sprache konnte.“ Die Beherrschung des Deutschen sieht sie jedoch als wichtigstes Instrument der Integration – die sie quasi doppelt leisten will, indem sie den Einheimischen die Kultur der „Fremden“ aufzeigen und damit Ängste auf beiden Seiten nehmen möchte. „Wenn ich ein wenig von der Hilfe hätte haben können, die es heute gibt, wäre ich froh gewesen“, sagt sie. Eben diese will sie nun weitergeben, begründet sie ihre Motivation.

Bevor sie mit einem Projekt wie beispielsweise einem interkulturellen Fest startet, will ihr die Gemeinde bewusst Zeit geben, sich in die Pionier-Arbeit einzufinden, weitere Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen.

Andreas Bolk ist in der Gemeinde kein Unbekannter. Beim Gespräch um die Übernahme der Ferienspiele im Ehrenamt hatte er einen solch guten Eindruck hinterlassen, dass sich die Gemeinde an ihn erinnerte, als sie einen neuen Jugendbeauftragten im Rahmen eines Minijobs suchte. Der bisherige, Karsten Schraivogel, hatte sein Amt mit dem Ende seines Sozialstudiums aufgegeben.

Seine Erfahrung, auch als Familienvater und sein Umgang mit Jugendlichen, hatten die Gemeinde überzeugt: „Wir glauben, dass er einen guten Draht zu den Jugendlichen aufbauen kann“, so Martin Rupp, während Maria Wagner unter anderem seine Zuverlässigkeit hervorhob und die Übereinstimmung mit den Wünschen der Jugendtreffbesucher. „Ich möchte zunächst einmal Vertrauen aufbauen, alle kennenlernen, wissen, wie sie ticken und was sie sich wünschen“, sagt Andreas Bolk. Er fühlt sich den Jugendlichen sehr nah, die er sportlich trainiert. „Sport hält jung, ich kann mit der Jugend mitdenken, mich in sie reinversetzen“, nennt er eine wichtige Voraussetzung für seine Arbeit.

Zu den Personen