Bermatingen Schöner Zeitvertreib in Bärenhausen

71 Kinder vergnügen sich in der Ferienspielstadt. Acht Kandidaten, ein Mädchen und sieben Jungen, wollen Bürgermeister werden.

Bermatingen – Björn, 9, schaut auf die Wand mit den Bürgermeisterkandidaten, liest die Mini-Portraits und deutet auf einen Jungen: "Den wähle ich ganz sicher nicht. Der will, dass die Produkte günstiger sind. Das bringt nichts, weil man bekommt ja eh Geld für die Arbeit und das reicht immer, um sich alles zu kaufen." Abgehakt. "Das ist langweilig. Alle sagen das Gleiche", fügt ein Zehnjähriger hinzu, der seinen Namen nicht preisgeben will. Tja, wer ist nun der oder die richtige für den verantwortungsvollen Posten des Bürgermeisters der Ferienspielstadt Bärenhausen? Ein Mädchen und sieben Jungen haben sich beworben. Die Bekanntgabe ist erst am Abend, wenn alle 71 Einwohner ihre Wahlzettel in die Urne geworfen haben.

Bis dahin können sie sich an den vielen Bastelstationen kreativ austoben. Die Mitbewerber sind auch schon unterwegs: Als rasende Reporter für eine halbe Stunde befragen Felix und Moritz, beide 7, was den Jungbürgern an Bärenhausen so gefällt. Genau wie die "Großen".

Auf und in der Bank machen es sich Benjamin, 10, Julius, 9, und Alessandro, 11, gemütlich. Die Kinder kommen meist alle halbe Stunde, um ihre Punkte gegen Bärentatzen einzutauschen. Zeit für ein Pläuschchen. Benni möchte auch Bürgermeister werden, weil er eine Polizeistation durchsetzen will und Bärenhausen auf jeden Fall weiterbestehen soll. "Aber eigentlich am meisten, weil es Spaß macht", gesteht er noch. Er rechnet sich mittelgroße Chancen aus, die Wahl zu gewinnen.

Im Zelt mit den Nagelbildern wird erst das Motiv auf Holz aufgezeichnet, dann werden die Nägel reingeklopft. Ein Nagel wird immer getroffen – autsch!

Sehr beliebt ist auch das Fertigen von Kerzen: Im Sand werden nach einer Vorlage Seestern oder Herz "gegraben", dorthinein das zuvor von alten Kerzen abgeschabte und im Wasserbad geschmolzene Material sowie ein Docht hineingegeben.

Damit es nicht langweilig wird, bieten Simone Pflug und Sandy Miez noch romantische Teelichthalter an: Ein leicht mit Wasser gefüllter Luftballon wird halb in flüssiges Wachs getaucht, wegen der Standfestigkeit kurz auf den Tisch gesetzt, um ihn erneut zu tauchen, bis eine stabile Hülle entsteht.

Währenddessen sammelt Sina, 7, als Müllwerkerin den Abfall auf. "Es macht zwar Spaß, aber manchmal ist es eklig", berichtet sie von einer toten Maus, die sie allerdings im Gebüsch hat liegen lassen.

Lustig sind die Minion-Figuren in Form von Trinkgläsern, Stiftehaltern, Schlüsselanhängern oder Briefbeschwerern: Vieles mehr gibt es zu bestaunen. Alle sind begeistet bei der Sache und freuen sich auf die nächsten zwei Tage.

Bildergalerie im Internet: