Bermatingen Schnelles Internet für weitere 126 Haushalte

Per Knopfdruck ist am Mittwoch das schnelle Internet für weitere 126 Haushalte in Bermatingen freigegeben worden. Jetzt ist auch Fernsehen über das Internet möglich.

Bermatingen – Der Ausbau für das schnelle Internet in Bermatingen kommt voran. Weitere 126 Haushalte konnten am Mittwoch durch Bürgermeister Martin Rupp, EnBW-Kommunalberater Rico Goede und NetCom-BW-Vertriebsleiter Matthias Hermann offiziell an das Glasfaserhochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden.

Der Bürgermeister freute sich: "Damit ist der letzte weiße Fleck auf der Internetlandkarte in Bermatingen verschwunden." Der Verteilerkasten der NetCom BW an der Ecke Ahauser Straße und Hebelstraße sorgt dafür, dass die 126 Haushalte zukünftig Bandbreiten von bis zu 50 Mbit in der Sekunde nutzen können. Das neu erschlossene Gebiet reicht von Garten-, über Goethe-, Uhland- und Jahnstraße bis zur Schillerstraße sowie zum Sandäckerweg. Insgesamt investierte die EnBW-Tochter rund 30 000 Euro in den neuen Technikstandort.

Bereits im Herbst 2015 waren bei Straßenbaumaßnahmen durch die Verlegung von Leerrohren die notwendigen Voraussetzungen geschaffen worden. Die vom Verteiler abgehenden Hausanschlüsse sind nach wie vor als Kupferkabel ausgeführt, was die Leistung geringfügig schmälert. Goede erklärte: "Je nach Entfernung liegen die zu erwartenden Bandbreiten deshalb zwischen mindestens 16 und rund 50 Mbit in der Sekunde." Damit sei auch der auf Internet basierende TV-Empfang (IPTV) gewährleistet, was eine Alternative zu Satelliten und Kabelempfang sei.

Die schnellsten Geschwindigkeiten werden im Neubaugebiet an der Ziegeleistraße erreicht, denn die Haushalte dort sind bereits mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus ausgestattet. Ein Zustand, der generell mittel- bis langfristig überall erreicht werden soll. Derzeit wird der Ausbau des Glasfasernetzes in erster Linie durch Netcom BW und die Deutsche Telekom im Ort betrieben, wobei erstere vor allem im Bereich unterhalb der Bahnlinie mit ihren Leitungen vertreten ist und die Telekom hauptsächlich oberhalb der Bahnlinie ausbaut.

Im Ortsteil Ahausen bietet die Netcom BW schon seit einigen Jahren unter der Marke NeckarCom den Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet an. Bei der Sanierung der Gehrenberstraße wurden im vergangenen Jahr auch dort schon die notwendigen Leerrohre verlegt. Sobald sich ein Anbieter findet, können diese Leerrohre ohne großen Aufwand bestückt werden, damit weitere Haushalte das Hochgeschwindigkeitsinternet nutzen können. Derzeit gebe es keine Informationen, welcher Anbieter dies sein könnte oder ab wann mit dem schnellen Internet hier zu rechnen sei.

Die Anbieter

In Bermatingen versorgt die Deutsche Telekom mit ihrer Vectoring-Technologie die Haushalte mit schnellem Internet.

Netcom BW setzt in erster Linie auf Glasfaserleitungen, greift aber teilweise noch auf die Kupferanschlüsse in die Häuser zurück.

Unitiymedia, ehemals Kabel BW, versorgt seine Kunden über das Kabelnetz mit Telefon, Fernsehen und Internet.

Darüber hinaus bieten beispielsweise auch Vodafone oder O2 ihre Dienstleistungen an, müssen dafür aber auf die Netzstrukturen der Telekom oder Netcom BW zurückgreifen.