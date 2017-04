Bermatingen SV Bermatingen: Neue Pächter im Vereinsheim

Manuela und Andreas Bolk wollen den SV Bermatingen unterstützen und lenken seit 1. März die Geschicke der Sportgaststätte

Bermatingen (jli) Die Suche nach neuen Pächtern für das Vereinsheim des Sportverein Bermatingen hat ein Ende. Seit 1. März lenken Manuela und Andreas Bolk die Geschicke der Sportgaststätte. "Andreas ist Schiedsrichter und hat mit dem Gedanken gespielt", erzählt Manuela Bolk. Nach längerer Überlegung stand die Entscheidung dann fest. "Ich habe beim Vorsitzenden Klaus Gommeringer angerufen und er hat das ganze gemanagt", berichtet Andreas Bolk.

Durch seine Tätigkeit als Schiedsrichter kenne er den Verein und die Menschen. Zudem suchte das Paar nach einer weiteren Herausforderung. Nicht nur ihre Bindung zum Sport sprach für die beiden. Manuela Bolk ist gelernte Köchin und arbeitet mittlerweile als Industriekauffrau. Ideale Voraussetzungen für die Führung eines Vereinsheims. "Sie haben gehört, dass ich Koch gelernt habe und einen Kaufmann habe", berichtet Bolk.

Sowohl Manuela als auch Andreas Bolk haben eine enge Beziehung zum Sport. Neben ihren Berufen als Industriekauffrau und Sachbearbeiter arbeiten sie als Fitnesstrainer. Andreas Bolk arbeitet zudem als Fußballtrainer in Immenstaad und pfeift verschiedene Spiele in der Region. Jetzt kommt noch die Gaststätte dazu. Hauptgrund für die Entscheidung war der Wunsch, den Sportverein zu unterstützen. "Vereine haben es immer schwerer", erzählt Andreas Bolk. Eltern engagierten sich meist so lange, wie ihre Kinder selbst im Verein aktiv sind. Danach gingen auch sie.

Nun sind Bolks die neuen Pächter und verwandelten das Vereinsheim nicht nur in einen gemeinsamen Treffpunkt für Spieler und Zuschauer, sondern verpassten der Gaststätte ihre eigene Note. So finden mittwochabends, wenn das Heim für den normalen Betrieb geschlossen ist, Pilatesstunden statt, die von der Fitnesstrainerin Manuela Bolk geleitet werden. Ein weiteres Plus ist, dass Spiele über Sky gesehen werden können. "Die Leute haben hier einen Ort, wo sie zusammen Fußball schauen können", beschreibt sie. Nicht nur der Sport, sondern das Zusammensein mit anderen Menschen hat für Bolks hohe Priorität. "So sind wir immer unter Menschen", sagt Andreas Bolk.