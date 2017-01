Bermatingen Roland Fritz komplettiert VdK-Vorstand in Bermatingen

Bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Bermatingen wurde Roland Fritz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Mit Roland Fritz hat der VdK-Sozialverband Bermatingen einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden in seinen Reihen. Er wurde bei der Hauptversammlung im Landgasthof Zollerstuben zum Nachfolger von Uschi Rockel-Grzeschik gewählt, die ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt.

Mit dem detaillierten Rückblick von Schriftführerin Hildegard Pawlowski konnten die Mitglieder die Veranstaltungen des vergangenen Jahres nochmals gedanklich erleben. Zu den Aktivitäten hatte neben Vorstandssitzungen, VdK-Hock, Jahresausflug in den Bregenzer Wald, dem Grillen am Fischweiher mit Fahrservice von Karl Waizmann und Musik von Rudi Steidle, Kaffeenachmittag im Schützenhaus und der Weihnachtsfeier mit Tombola und musikalischer Begleitung durch Ewald Löhle bedauerlicherweise auch die Teilnahme an neun Beerdigungen langjähriger Mitglieder gezählt.

Mit dem neuen Kassenbuch, das das seit vielen Jahrzehnten vollgeschriebene ersetzt, hat sich Berthold Stehle zwar angefreundet, doch erstmals seit seiner 17-jährigen Tätigkeit als Kassierer musste er ein Minus von 42 Euro verkünden. Natürlich lag es nahe, den Grund in der Buch-Neuanschaffung zu suchen und darüber zu frotzeln. Doch Vorsitzender Ewald Löhle klärte sogleich auf: Das Landratsamt hatte einen kleinen Zuschuss gestrichen.

Über die Frauenbeauftragte Monika Laur ist der Vorsitzende sehr froh, nehme sie ihm doch viel Arbeit ab und erinnere ihn an seine Termine. Sie hatte all jenen die Ehrennadeln übergeben, die bei der vergangenen Hauptversammlung nicht dabei sein konnten, fünf Mitglieder am Krankenbett besucht, drei an Weihnachten. Das schöne Miteinander, auch zwischen VdK und der Gemeinde, hob Bürgermeister Martin Rupp bei der Hauptversammlung hervor, besonders das Kümmern um alle, die bei bestimmten Veranstaltungen nicht dabei sein können. Nach den Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft, für die es das silberne Abzeichen gab, dankte Ewald Löhle seinem Vorstandsteam und allen, die ihn so tatkräftig bei der Arbeit im Ortsverband unterstützen sowie der Familie Kraus für die großzügige Bewirtung.

Nach dem Vesper zeigte er Bilder vom Ausflug und vom Fischweiher-Hock und gab die Termine für 2017 bekannt: Am 5. Mai ist Hock im Schützenhaus, am 13. Mai will sich der VdK-Ortsverband bei der Gewerbemeile vorstellen und bat um Mitstreiter, am 17. Juni ist der gemeinsame Ausflug geplant, am 4. Juli der Hock am Fischweiher, am 6. Oktober der Kaffeenachmittag und am 17. Dezember die Weihnachtsfeier.

