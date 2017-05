Bermatingen Raphael Wieser tüftelt an Schleppern, Mähern und Landmaschinen

Für Raphael Wieser sind Landmaschinen mehr als nur große und laute Ungetüme. Für ihn sind sie Arbeitsgerät und Passion zugleich. Darüber hinaus arbeitet er an der Verbesserung von Landmaschinen.

Bermatingen/Ahausen – Schlepper, Mäher, Landmaschinen, für Raphael Wieser sind sie Arbeitsgerät und Passion zugleich. Schon als Kind war das elterliche Firmengelände von Wieser Agrar- und Gartentechnik sein Spielplatz. Wer kann es ihm verdenken? Er baute sich keine Traktoren aus Lego-Technik oder spielte mit Miniaturmodellen im Sandkasten, er spielte lieber mit den echten, großen. Er verbrachte jede freie Minute auf den Riesenmaschinen, sehr zum Verdruss der Mutter und der Frisörin, wie er sich erinnert: "Zum Haareschneiden musste sie zu mir auf den Trecker kommen, ich war nicht davon herunterzubewegen."

Vater Helmut brauchte sich indes keine Gedanken zu machen, ob sein Sohn in das 1962 vom Großvater Berthold Wieser gegründete Familienunternehmen mit einsteigen wird. Für Raphi, wie er im Dorf nur von allen gerufen wird, stand von Anfang an fest: Er wird Landmaschinen-Techniker. Mit 16 Jahren begann er seine Lehre in der Nähe von Basel an der deutsch-schweizerischen Grenze zum Landmaschinen-Mechatroniker, so heißt das heute. Nach erfolgreichem Abschluss stieg er 2014 in den Familienbetrieb ein und unterstützt seitdem seine Eltern in der Geschäftsführung und macht demnächst seinen Meister.

Ihn beschäftigen dabei nicht nur der Verkauf und der Werkstattservice. Er hat Ideen, die, wie sollte es auch anders sein, sich um die Landmaschinen drehen. Bei einem Abendessen mit dem künftigen Schwiegervater Norbert Bernhard fing alles an: "Er ist Obstbauer in Ettenkirch und suchte nach einer Lösung für die zeitaufwendige Ladungssicherung der Obstkisten." Raphi Wieser machte sich Gedanken und eine grobe Skizze auf einer Serviette. Seine Idee: Das Dach übernimmt die Ladungssicherung. Durch den Druck vier starker hydraulischer Zylinder wird die Ladung gleichmäßig in Sekunden auf die Ladefläche gepresst und so vor dem Umkippen oder Wegrutschen während der Fahrt geschützt. Mit der Firma Schwarz aus Südtirol fand man ein erfahrenes Familienunternehmen im Anhängerbau, das die Produktion übernahm und vom TÜV-Nord kam das Prüfsiegel. "Das war schon gut gelaufen und erleichtert die Arbeit der Obstbauern tatsächlich."

Auch bei seiner zweiten Idee ging es um eine Erleichterung, genauer um eine ökologische wie ökonomische Verbindung zweier Geräte im Obstbau. "Ich habe einen Tiefenlockerer und ein Einebnungsgerät miteinander kombiniert." Der Tiefenlockerer bricht nicht nur Verdichtungen zwischen den Reben oder Apfelbäumen auf, sondern sorgt auch für eine Belüftung des Bodens, sodass dieser wieder Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann. Das Einebnungsgerät verfügt über parallel zueinander verlaufende Schnecken mit entgegengesetzter Drehrichtung. Sie arbeiten die zuvor aufgewühlten Erdmassen wieder in die Vertiefungen. "Die Kombination beider Geräte spart schlicht einen kompletten Arbeitsgang", so Wieser. Eine Serienproduktion ist derzeit noch nicht vorgesehen, dazu Wieser: "Man kann den Prototypen bei uns anschauen und auch testen. Mal sehen, was daraus wird." Und gedanklich ist er schon bei seinem nächsten Projekt, viel will er noch nicht verraten, nur so viel: "Es soll am Ende eine mechanisch-ökologische Alternative zur Verwendung von Glyphosat herauskommen."

Zur Person

Raphael Wieser, Jahrgang 1995, stammt aus Ahausen. Von 2011 bis 2014 absolvierte er eine Ausbildung zum Landmaschinen-Mechatroniker. Aktuell strebt er die Meisterprüfung an. Seine Leidenschaft neben den Landmaschinen ist die Musik. Im Musikverein Ahausen und während der Fasnet bei der Lumpenkapelle Fötzlesbrass spielt Raphael Wieser Posaune.

Berthold Wieser gründete am 1. April 1962 an der Heiligenbergstraße in Ahausen ein Landmaschinengeschäft mit Reparaturwerkstatt und Handel. Heute wird das Geschäft von Helmut, Beate und Raphael Wieser geführt.

