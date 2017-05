Bermatingen Radweg nach Grasbeuren soll ausgebaut werden

Künftig wird es für Fahrräder eine asphaltierte Verbindung von Ahausen nach Grasbeuren geben.

Der Ahauser Ortschaftsrat hat sich in seiner Sitzung am Montag über den geplanten Ausbau des Radwegs von Ahausen nach Grasbeuren beraten. Unumstritten ist die hohe Bedeutung der Verbindung, die bis nach Uhldingen-Mühlhofen führt. Darüber hinaus ist die Strecke entlang der Seefelder Aach auch landschaftlich äußerst reizvoll, da Einheimische wie Touristen nahezu ohne jegliche Steigung bis an den Bodensee gelangen. Ortsvorsteher Jakob Krimmel wies in seinem Sachvortrag darauf hin, dass die Strecke bereits im Radwegenetz des Bodenseekreises aufgenommen sei. "Jetzt geht es darum, diesen letzten unasphaltierten Abschnitt zu einem Radweg auszubauen", so Krimmel. Die Gemeindeverwaltung hat zu diesem Zweck Fördermittel beim Regierungspräsidium Tübingen beantragt. Dazu Krimmel: "Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 70 000 Euro, wovon 50 Prozent förderfähig sind."

Nutzung löst Bedenken aus

Offiziell ist der Weg ein land- und forstwirtschaftlicher Nutzweg, auf dem große Landmaschinen ebenso unterwegs sind wie Fahrradfahrer und Fußgänger. Bedenken äußerte Harald Geißelhardt von den Freien Wählern (FW): "Wird der vorgesehene Unterbau denn Maschinen von 40 Tonnen aushalten? Das sollte gewährleistet sein." Auch Andreé Störk von der Liste für Bürger und Umwelt (LBU) hegte ihre Zweifel: "70 000 Euro klingt dafür schon etwas wenig." Doch Jakob Krimmel wies darauf hin, dass "der Unterbau komplett raus genommen und neu aufgefüllt werden soll". Karsten Küpfer (LBU) warf noch die Frage in den Raum, ob denn eine Asphaltierung zwingend notwendig sei, die eventuell das Landschaftsbild zerschneiden würde. Hier entgegnete Karl Volz (CDU), dass mit einer Asphaltdecke auch das Problem der ständigen Schlaglöcher gelöst sei.

Schließlich wurde noch von Andreé Störk angeregt, den Weg mit einer klaren Beschilderung zu versehen, damit die Strecke nicht von Autofahrern missbraucht werden könne. Mit einer Gegenstimme von Karsten Küpfer sprach man sich für den Ausbau des Fahrradwegs aus.