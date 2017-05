Bermatingen Pfarrgemeinde St. Georg begeht Fest des Heiligen Georg

Ein feierlicher Kirchgang hat den Auftakt zum Ehrentag des Bermatinger Schutzpatrons St. Georg gebildet.

Das Patrozinium des Heiligen Georgs wird in Bermatingen Jahr um Jahr mit großer Würde und Ernst begangen. In festlicher Prozession zogen zum Auftakt die Fahnenabordnungen des Musikvereins Bermatingen, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Turn- und Schützenvereins gemeinsam mit Vertretern des Gemeinde- und Ortschaftsrats, den Kommunionkindern sowie zahlreichen Bürgern vom Rathaus zur Pfarrkirche.

Vorbei an mit Fahnen geschmückten Häusern ging es die Salemerstraße entlang. Musikalisch wurden die Kirchgänger dabei vom Musikverein Bermatingen mit ihrem Dirigenten Jürgen Gitschier begleitet. Bei strahlend blauem Himmel bot der Zug der Kirchgänger ein imposantes Bild. Der anschließende Festgottesdienst in der Pfarrkirche wurde vom Kirchenchor mit seinem neuen Leiter Gerhard Siegel musikalisch umrahmt. Im Anschluss an den Festgottesdienst spielte der Musikverein zu einem kurzen Platzkonzert vor dem Pfarrheim auf, das den Auftakt für den Frühschoppen bildete. In geselliger und harmonischer Atmosphäre saßen die Bürger beisammen.

Am Nachmittag deckten die Ministranten zum Ausklang des Patroziniums eine ansehnliche Kaffee- und Kuchentafel. Für Lukas Landolt vom Musikverein war es ein gelungener Festtag: "Wenn das Wetter mitspielt, ist das schon die halbe Miete. Dann macht es gleich doppelte Freude, musizierend durch das Dorf zu ziehen."