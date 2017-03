Der Kulturkessel lädt zum 24. Ostermarkt in Bermatingen, Hobby- und Kunsthandwerker präsentieren dabei eine große Vielfalt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ein Rundgang durch das Dorfgemeinschaftshaus in Bildern. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke oben, um zu sehen, was es am diesjährigen Ostermarkt zu sehen gab.