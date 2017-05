Bermatingen Obere Mühle: Landratsamt fordert Neuplanung

Das Bauvorhaben Obere Mühle geht weiter. Nach Beteiligung der Öffentlichkeit wird das Plangebiet nun in zwei Teile unterteilt.

Die Entwicklung des Bauprojekts Obere Mühle in Ahausen schreitet weiter voran, jedoch muss das Bebauungsplanverfahren in zwei Verfahren aufgeteilt werden. Dies berichtete Ortsvorsteher Jakob Krimmel am Montagabend in der Ortschaftsratssitzung. Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange, die im vergangenen Juni im Gemeinderat beschlossen worden war, waren eine Reihe von Stellungnahmen, öffentliche wie private, eingegangen. Entsprechend groß war das Interesse. Im Sitzungssaal des Rathauses Ahausen wurde es eng.

Helmut Hornstein vom Planungsbüro Hornstein gab einen umfassenden Bericht über die erfolgten Änderungen. "Das Landratsamt verlangte eine Neuplanung, da ihnen der Geltungsbereich zu groß gefasst war", so Hornstein. Sein Vorschlag lautet nun, das Plangebiet in zwei Bereiche aufzuteilen: zum einen neue Wohnbebauung auf dem Areal der alten Sägemühle, einschließlich denkmalgeschütztem Wohnhaus und der Oberen Mühlbachstraße, zum anderen Gewerbe- oder Mischgebietsflächen östlich der Oberen Mühlbachstraße mit im Norden angrenzenden Grün- und Freiflächen. Dieses Areal soll künftig Hinter der Scheuer II heißen. Für beide Bereiche soll das Bebauungsplanverfahren separat weitergeführt werden. Kritisch sah das Landratsamt die zu befürchtende Geruchsbelästigung durch den angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb. Eine vom Vorhabensträger in Auftrag gegebene Geruchsimmissionsprognose kommt zum Ergebnis, dass für den größten Teil der geplanten Wohnhäuser die Richtwerte eingehalten beziehungsweise unterschritten werden und nur für zwei Wohnhäuser geringfügig überschritten werden.

Diese Überschreitung liege nach Ansicht des Gutachters innerhalb der Toleranzschwelle, so dass das Bauvorhaben aus dieser Sicht genehmigungsfähig sei.

Eine weitere Stellungnahme war durch die Höhere Denkmalbehörde erfolgt. Sie beanstandete die geplante Hofsituation, in der die sechs Gebäude um eine grüne Mitte gruppiert werden sollten, jedoch ohne das denkmalgeschützte Mühlengebäude einzubeziehen. Dazu Hornstein: "Der Vorhabensträger reagierte und in der aktuellen Planung sind drei der Gebäude etwas gedreht und verschoben worden, so dass die Mühle nun ein Teil der Baugruppe ist." Von Privatpersonen eingegangene Stellungnahmen handelten unter anderem von Bedenken, was die geplante Nähe zu landwirtschaftlichen Betrieben betrifft sowie den Schutz des Mühlbachs als Gewässer zweiter Ordnung.

Insgesamt waren die Ortschaftsräte zufrieden mit der neu gefassten Planung und gaben einstimmig ihre Zustimmung. In seiner Sitzung am Dienstag hatte der Gemeinderat über die Neuplanung und die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange zu entscheiden. Der SÜDKURIER wird in seiner Donnerstagsausgabe ausführlich über das Ergebnis berichten.

Obere Mühle

Der alte Bebauungsplan Hinter der Scheuer stammte aus dem Jahr 1982 und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Gewerbe- und Wohnbaustandards. Daher wurde eine Überplanung notwendig. Im Dezember 2015 wurde das Projekt Obere Mühle erstmals von Architekt Peter Burkhardt im Gemeinderat vorgestellt. Im März 2016 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Schon seit Längerem wollte der Grundstückseigentümer das Gelände des ehemaligen Sägewerks an der Oberen Mühle überplanen lassen, um vorzugsweise Wohnraum zu schaffen.